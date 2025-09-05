Futbol
S'iguala el partit
Betis Deportivo
Reina de penal (19') Sosu (45+6)
En Directe
2
2
Nàstic
Jaume Jardí de penal (2') i (41')
Triple canvi del Betis
Entren Ginés, Traoré i Amores i marxen Mensah, Reina i Toral
Triple canvi grana
Entra Kaptoum, Mangel i Sergio Santos i marxa Morgado, Montalvo i Cedric.
El Nàstic vol colpejar primer
Partit igualat a l'inici del segon temps. És el Nàstic qui ha fet dues aproximacions, però encara sense jugades de perill.
Entra Almpanis per Juanda a l'inici del segon temps
Mou la pilota el Nàstic
Descans
Primera meitat amb múltiples minipartits. El Betis i el Nàstic han tingut els seus moments de domini. Destaca Jaume Jardí i, en negatiu, la banda esquerra del Nàstic que està sent el punt feble.
Té el 3-2 el Betis
De nou per l'esquerra. De nou Sosu i Ian Forns. En el mà a mà Sosu ha tingut el 3-2, però, per sort, ha fallat.
Houston, tenim un problema al lateral esquerra
Empata fàcil el Betis de nou per l'esquerra. Sosu i Ian Forns estan fent un forat per la banda esquerra contra un Camus que està sobrepassat. El lateral juga a cama canviada i els jugadors del Betis ho aprofiten per fer una escabetxina durant tot el partit. Combinació entre Sosu i Forns i cap a dins. Molt fàcil.
Empata el Betis al minut 45+6
Marca Sosu
Fuentes!
Xut creuat de Juanda que surt fora per poc.
Nou minuts d'afegit!
Dos revisions de VAR, penals, gols... Sumen nou minuts més.
'James Garden'
Torna la verticalitat a l'atac del Nàstic. jugada ràpida al primer toc que acaba Álex Jiménez filtrant una passada a Jaume Jardí i aquest defineix a la perfecció per fer el segon.
GOOOOOOOL DE JAUME JARDÍ!
Es reactiva el Nàstic
L'aturada li ha anat bé al Nàstic. Pas endavant dels grana.
La té Jardí!
Filtra una pilota boníssima Juanda Fuentes i Jardí, davant el porter, no pot superar el mà a mà.
Pausa per la hidratació
Alto al foc que li va molt bé al Nàstic, perquè està patint de valent.
El Betis domina i el Nàstic es deixa dominar
El conjunt andalús manté el domini i el Nàstic amb prou feines pot progressar amb tres passades cap a l'àrea contrària.
Pateix Camus a l'esquerra
Sosu el regateja a l'àrea i prova el xut creuat que atura Fuidias en dos temps.
Prova la xilena Álex Jiménez!
Centrada a l'àrea que Álex Jiménez remata de xilena entre dos defensors. Ha sigut més espectacular el recurs que la potència, perquè Germán l'ha aturat amb facilitat.
Gol de Carlos Reina
Es llença bé Fuidias, però no el pot aturar.
Ho revisa l'àrbitre i és penal
Perd el Nàstic un 'Challenge'
Penal a favor del Betis
Óscar Sanz fa un penal de llibre amb una entrada per darrere.
Nova arribada del Betis
Centra Toral cap a Destiny, però el remat és dolent. El Nàstic es defensa com pot.
Al pal Destiny
El Betis domina i arriba a l'àrea. L'ha tingut clara el Betis amb un xut de Destiny que topa amb el pal. Ian Forns està donant problemes a un Nàstic que es desdibuixa.
Sosu cap a fora
Mawuli filtra a Destiny que, al seu temps, allarga la pilota a l'extrem del Betis, Sosu. Aquest remata, però el xut va massa desviat.
Lluita
El gol ha canviat el partit per complet. El Betis busca reaccionar i dominar la pilota, però el Nàstic els conté bé al mig del camp i a primera línia defensiva. Fuidias no ha d'actuar. El Nàstic tampoc avança en atac.
El diable Álex Jiménez
Inici molt seriós del Nàstic. Roba Óscar Sanz al mig del camp, passa a Álex Jiménez i aquest retalla i força un penal evitable per la defensa del Betis. L'àrbitre ho revisa a petició de l'entrenador rival, però decreta penal. Jardí executa la pena màxima amb contundència i cap a dins. El partit canvia ara.
GOOOOOOOL DE JAUME JARDÍ!
PENAL A FAVOR DEL NÀSTIC!
Cau Álex Jiménez i l'àrbitre xiula penal. Toca revisió de VAR.
Comença el partit!
Mou la pilota el Betis.
Bons records contra el Betis Deportivo
L'última vegada que el Nàstic va visitar al Betis Deportivo va ser l'inici d'una remuntada que va portar a l'equip al final del play-off d'ascens. Era un partit de tot o res, amb Agné al fil de l'abisme i amb un ultimàtum present. El Nàstic va superar el filial andalús per 0-3, guanyant el primer partit fora de casa al febrer i posant la primera pedra abans de la final a Vigo.
Bales a la banqueta
Luis César es guarda jugadors de xoc a la banqueta. El tècnic ja ha avisat que ell li dona més rellevància a l'onze que acaba que al final, així que les bales que és guarda a la recàmara són Kaptoum i Almpanis, jugadors que ja van sortir de revulsius l'anterior partit. Destaquen també el jugador del Juvenil A Adrián Alves i el davanter David Cabezas.
Novetat a l'atac
Álex Jiménez s'estrena a l'onze inicial al costat de Cedric. Luis César crema les dues bales des del principi amb Jiménez i Cedric, deixant només al jugador de la Pobla David Cabezas a la banqueta.
Solució a l'esquerra
Moviments a l'onze grana per pal·liar la pèrdua de David Juncà. Luis César ha optat per Pau Martínez com a carriler dret, una posició que ja va cobrir durant la pretemporada, i Camus a l'esquerra. A l'eix de la defensa Morgado i David Alba superen a un Enric Pujol que es queda, sorprenentment, fora.
Banqueta del Betis
Bruno, Moha, Serroche, Daouda, Gismera, Oreiro, Adrián Martín, Rodrigo Marina, Rafa Oya, Iker Amores, Marcos Solís i Migue Romero.
Onze del Betis
Germán, Ian Forns, Koré, Félix Garreta, Bladi, Gnangoro, Mawuli, Reina, Sosu, Toral i Destiny.
Banqueta grana
Dani Rebollo, Mángel, Almpanis, Moi Delgado, Kaptoum, Santos, Enric Pujol, Alves i Cabezas.
Onze del teu club Gimnàstic
Toni Fuidias, Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Pau Martínez, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Álex Jiménez i Cedric Omoigui.
El Betis Deportivo-Nàstic està a punt de començar!
Primer repte a domicili dels de Luis César i primer filial de la temporada. Els grana s'enfronten contra un filial de toc, amb gran qualitat i que arriba tocat amb baixes importants.