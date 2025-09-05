Futbol
El Nàstic es conforma amb l'empat (2-2)
El Betis Deportivo va empatar en dos ocasions els gols d'un Jaume Jardí pletòric
El Nàstic en va tenir prou amb un punt. El conjunt de Luis César va conformar-se amb l'empat contra el Betis Deportivo en una primera part trepidant, i una segona part que semblava que sobrava per als dos equips. Els grana es van posar per davant en dues ocasions amb un Jaume Jardí pletòric, però també es va deixar igualar en el marcador dos cops per una banda esquerra que va patir de valent.
En el primer partit a domicili Luis César va apostar per mantenir l'onze amb uns petits canvis. Álex Jiménez va entrar a la davantera, Pau Martínez va ocupar el lateral dret i Camus va cobrir la banda esquerra a cama canviada.
Gairebé els aficionats no van tenir temps d'asseure's que Álex Jiménez ja havia fet la primera diableria. Al segon 27 de partit, el Nàstic va robar una pilota al mig del camp i Álex Jiménez, driblant al defensor rival dins de l'àrea, va provocar el primer penal de la temporada. Es va revisar, però era penal. Un penal tonto, però era penal. Jaume Jardí es va encarregar de la pena màxima. Ell va agafar el testimoni de Joan Oriol en aquest sentit i es va estrenar de la millor manera: amb un xut potent per l'escaire que va deixar plantat a Germán i va posar al Nàstic amb un còmode 0-1.
Era el millor inici possible. Trepitjar la gespa a domicili i marcar el 0-1. El Nàstic estava en el millor dels escenaris, en el cel, però va caure a l'infern molt ràpidament. El Betis Deportivo es va fer amb el domini de l'esfèric i el Nàstic se'l va concedir. Poc a poc, els verd-i-blancs van picar pedra per arribar a l'àrea cada vegada amb més perill. En deu minuts, els de Luis César no van ensumar la pilota i el Betis va dir la seva. De tant buscar l'àrea, els andalusos van forçar l'error: Óscar Sanz va cometre un altre penal evitable que també es va revisar, però sense canviar la decisió arbitral. Reina es va encarregar d'executar-lo i, malgrat que Fuidias va endevinar la direcció, no va poder evitar l'1-1.
Això no havia acabat aquí. El Betis continuava dominant i tenia en el punt de mira la banda esquerra. Ian Forns i Sossu van fer una escabetxina per aquella banda. Camus estava sobrepassat i amb poca ajuda per part de Fuentes, així que el Betis ho aprofitava per provocar una arribada darrere l'altra. Per sort, l'àrbitre va decretar la pausa d'hidratació, un alto el foc que els jugadors grana van agrair.
A la represa el Nàstic es va reactivar. Els grana van guanyar velocitat i, aquesta verticalitat va acabar amb el segon. Els protagonistes van acabar sent els mateixos: Álex Jiménez aquesta vegada va filtrar una pilota entre els defensors i Jaume Jardí va encertar en la definició per posar l'1-2. La primera meitat encara tenia molta història. Amb dues aturades pel VAR, penals i gols, el col·legiat extremeny va sumar 9 minuts de temps afegit, un temps que es va convertir en un partit completament diferent.
El Betis va tornar a la càrrega amb Sossu i Forns de nou fent un forat per l'esquerra. Ells dos van ser els encarregats de posar l'empat de nou en el marcador, amb una combinació que Sossu va enviar al fons de la xarxa davant una defensa grana sobrepassada i un Fuidias superat. Dues vegades el filial andalús va remuntar als grana.
La segona meitat va encetar amb més problemes. Juanda es va retirar lesionat per donar entrada a Almpanis i tots dos equips es van igualar sobre la gespa. Era el Nàstic qui buscava més l'àrea contrària, però la insistència era més aviat tímida. Luis César volia recuperar el control i va moure la banqueta per fer debutar a Sergio Santos i donar llibertat a un Pau Martínez que va executar el seu paper de lateral dret a la perfecció. Kaptoum i Mángel van sumar més poder al mig del camp i, poc a poc, els grana van guanyar la possessió amb només Álex Jiménez com a referent.
Els grana van guanyar control, però van perdre ullals. Sense Cedric i només Álex Jiménez com a referent, els grana patien en els darrers metres. De fet, només una rematada tímida de Jiménez a un centre de Pau Martínez va fer actuar a Germán.
Els minuts passaven i semblava que Luis César va acceptar que un punt era bo contra un filial beticà que, amb el pas dels minuts, va perdre perillositat. També va abaixar el ritme el Nàstic, que mostrava signes de cansament. Ni el debut de David Cabezas, que va veure una groga en la primera acció, va canviar un partit que estava destinat a l'empat per la conformitat dels dos equips.