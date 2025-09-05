Futbol
Luis César, després de l'empat contra el Betis: «Dono per bo el punt perquè jugàvem contra un equip de velocistes»
El tècnic va destacar els punts forts i dèbils del seu equip contra el Betis Deportivo
El tècnic del Nàstic de Tarragona, Luis César, va sortir satisfet de l'empat contra el Betis Deportivo: «Dono per bo el punt perquè jugàvem contra un equip de velocistes i físicament uns animals. Són jugadors amb un nivell tècnic tan alt que la tàctica no funciona». A més, va afegir que «hem patit per moments i amb poc de control a la primera meitat, però a la segona meitat es va igualar tot una mica. Amb una mica més de fortuna podríem haver-nos emportat l'encontre».
Pel que fa al problema al lateral esquerre, Luis César va ser clar: «Ni Santos ni Delgado estaven per jugar 90 minuts. Si poso a Moi Delgado, hi ha risc que caigui lesionat i si poso a Santos de titular, seria un canvi assegurat al descans. He optimitzat recursos. Tot ha estat meditat i estudiat».
Tant Betis com Nàstic van arribar exhausts al descans, una situació que Luis César va destacar que «ha sigut així perquè hem començat el partit amb més de 30 graus. És difícil jugar amb aquestes temperatures una hora i mitja. Ha sigut un partit dur contra un rival exigent. A la mitja part he hagut d'animar als jugadors perquè semblava un vetllatori, semblava que estàvem perdent 3-0. Això diu molt d'ells, que són uns guerrers que volen el millor per al club».