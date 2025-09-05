Futbol
El Betis Deportivo, la fàbrica de talent de Primera que ha de superar el Nàstic
El filial andalús arriba tocat amb dos jugadors importants amb la selecció sub-21
El Nàstic afronta avui el primer partit a domicili de la temporada contra una de les fàbriques de talent més exitoses dels darrers anys. El Betis Deportivo posarà a prova la millora dels de Luis César en un duel marcat per les baixes en tots dos equips.
El tècnic del Nàstic, Luis César, va descriure l’equip rival «com un filial a l’altura del Barça i del Madrid». En els darrers anys el Real Betis s’ha nodrit amb joves jugadors que han passat pel filial abans de saltar al primer equip. Els dos exemples més recents són l’extrem Pablo Garcia i el lateral dret Álex Ortiz. Els dos jugadors, que ja gairebé són habituals amb el primer equip, no podran baixar a ajudar al filial perquè estan convocats amb la selecció espanyola sub-21.
El conjunt de Javi Medina també té una altra baixa, el lateral dret Òscar Masqué va patir una lesió greu aquesta setmana, el que deixa als andalusos sense cap recanvi a la banda dreta. En una situació similar està el Nàstic. David Juncà estarà de baixa les pròximes setmanes i el fitxatge Moi Delgado «encara està una mica curt de preparació», destacava Luis César.
No tot són facilitats per al Nàstic. Malgrat les baixes, el Betis Deportivo encara compta amb jugadors de gran nivell com és el cas de Manu González, un porter habitual en la selecció sub-21 i també del migcampista ofensiu Dani Pérez, que ja ha debutat enguany a Primera Divisió. L’equip de Javi Medina és un equip que aposta pel domini de l’esfèric i la rapidesa a l’hora d’organitzar les jugades. A més, compten amb jugadors ràpids i amb experiència a la categoria, com és el cas d’Antonio Toral, jugador que va disputar el play-off amb el Real Murcia l’any passat.
Amb tot, també tenen els seus punts febles, concretament a l’eix de la fefensa. Elyaz Zidane i Jorge Oreiro van tenir dificultats contra el Teruel, però en aquest punt entra en joc el darrer reforç: Yoan Koré, central cedit pel Paris FC de la League One que apunta a la titularitat.
Fora de casa
L’any passat, els partits de fora de casa van ser un maldecap per als grana. De fet, la primera tasca encomanada a Luis César quan va entrar a la banqueta grana el curs passat era millorar aquest aspecte. I ho va aconseguir. Ara, té el primer duel a domiculi, un que s’ha preparat durant la setmana «corregint els errors del partit anterior». De cara al partit tampoc podrà comptar amb Marcos Baselga, que es perdrà un parell de partits més, i Fernando Torres, que es troba a Colòmbia per solucionar problemes burocràtics.
Adaptar-se al VAR
En la roda de premsa prèvia al duel, Luis César va ser crític amb el videoarbitratge després de l’experiència de la primera jornada. «El que està clar és que l’equip que vagi perdent utilitzarà les targetes al final del partit a veure si troba alguna cosa. Això és el que passarà. Em costa creure que l’equip que perdi no demani res i marxi a casa amb les dues targetes a la butxaca», va apuntar.