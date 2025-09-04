Luis César, en la prèvia contra el Betis Deportivo: «Ens enfrontem a un filial a l'altura del Barça i el Madrid, així que serà difícil»
El tècnic grana va valorar el rival així com la seva opinió renovada del VAR després de la primera jornada
El Nàstic de Tarragona afronta aquest divendres la primera jornada a domicili contra el Betis Deportivo. Els grana arriben després d'una setmana treballant «amb pau» després de guanyar contra l'Algeciras en el debut a la lliga, segon apuntava Luis César.
El tècnic gallec destacava que durant la setmana «hem entrenat bé, potenciant les coses que vam veure que s'havien de millorar l'anterior dia». Concretament, subratllava que «la setmana passada vam cometre errors en defensa. Ens van marcar un gol de servei de banda i això no es pot produir, si passa sovint és com pegar-nos un tret al peu».
Les baixes
Per aquesta setmana, César apuntava la baixa de Fernando Torres, que es troba al seu país per solucionar els temes burocràtics, així com Marcos Baselga i David Juncà per lesió. En aquest punt, el tècnic va ser optimista: «No em comprometo a que estiguin llestos de cara al duel contra el Sanluqueño de la pròxima setmana, però crec que arriben de cara als següents duels».
El rival
El rival d'aquesta setmana és el Betis Deportivo, un filial que César descrivia com «té moltíssims jugadors de talent. Ara mateix, el planter del Betis està a l'altura del Barça i del Real Madrid. Així que més enllà de les baixes que puguin tenir, tindran un onze competitiu». Concretament, apuntava que «és un equip que juga molt bé, és molt físic i té jugadors de talent que saben interpretar bé el joc. L'altre dia van tenir un partit travat contra el Teruel, però és un molt bon equip. És com enfrontar-se al Barça Atlètic a nivell d'estil».
Onze
De nou, Luis César destacava que té un onze al cap, però que no donarà pistes al rival mostrant-ho. Amb tot, s'haurà d'adaptar a les baixes presents.
Pel que fa a la posició de porter, César explicava que «volia veure què em pot aportar Fuidias. Sé que em dona Dani Rebollo, i la setmana passada volia veure a Toni. Sé que la porteria és una posició difícil perquè vaig ser porter, però necessito veure què poden aportar els jugadors. La lliga és molt llarga i ja prendrem decisions».
En el lateral esquerre no estarà Juncà i els focus se centren en Moi Delgado. El tècnic gallec subratllava que «està curt de preparació, poc a poc va millor i ja veurem demà si el podem posar de titular o no. He de definir encara que es pot fer».
A més, va assenyalar que «no dono importància a l'onze inicial. Hi ha jugadors que vull des de la banqueta perquè sé el que em poden donar com a revulsius i d'altres com a titulars. L'altre dia van guanyar el partit els que van sortir des de la banqueta».
El VAR
El Nàstic va viure la setmana passada l'experiència VAR al Nou Estadi, un duel contra l'Algeciras amb constants interrupcions i reclamacions sobre caigudes inexistents. En aquest punt, Luis César opinava que «el que està clar és que l'equip que vagi perdent utilitzarà les targetes al final del partit a veure si troba alguna cosa. Això és el que passarà. Em costa creure que l'equip que perdi no demani res i marxi a casa amb les dues targetes a la butxaca. Hi haurà caigudes en cada córner i a veure si es troba alguna cosa».
A més, va afegir que «els partits seran eterns. No em vull imaginar els duels que acabin 3-3 o 4-2 amb revisions per cada gol i també tirant les fitxes a veure si surt un penal».
Les xarxes
Preguntat si se sent o no respectat, Luis César deixava clar que «Evidentment que sí. En el món real, el dia a dia del carrer, em para la gent per saludar-me. Hi ha qui es recorda de fa 20 anys i d'altres que m'han buscat per Google. En el món de les ones de Twitter... No sé. Jo ho respecto, però és un món irreal».