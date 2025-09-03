Futbol
Marc Montalvo renova amb el Nàstic fins al 2028
El migcampista grana porta defensant l'escut del Nàstic des dels 8 anys
Marc Montalvo ha renovat amb el Nàstic de Tarragona fins al 2028, ampliant així la seva vinculació amb el club per dues temporades més. Així doncs, el riudomenc de 23 anys seguirà creixent esportivament a casa. “Monti” es va iniciar a la disciplina grana amb només 8 anys i, actualment, ja en suma 15 anys a l’entitat.
El futbolista es va iniciar al benjamí i, en la seva trajectòria, ha jugat en totes les categories que conformen el Planter Grana: aleví, infantil, cadet i juvenil, passant pel filial, i debutant amb el primer equip el mes de febrer de 2022 davant el Real Madrid Castilla. Actualment, el migcampista és el segon capità del primer equip i acumula 113 partits oficials entre lliga i Copa del Rey.
Amb aquesta nova renovació, el Nàstic reforça el compromís d’apostar pels joves formats a la casa. Marc Montalvo és un referent pels joves del Planter Grana, els valors personals i professionals que desprèn són un gran exemple per a les noves generacions.