Les lesions de Marcos Baselga i David Juncà, el primer maldecap per a Luis César
El primer no va debutar i el segon va haver de ser substituït als divuit minuts
El Nàstic afronta la preparació per a la segona jornada amb el primer maldecap per a Luis César amb les lesions de Marcos Baselga i David Juncà. Tots dos jugadors són dubte i difícilment estaran disponibles de cara al duel contra el Betis Deportivo i obliguen al tècnic gallec a la inventiva per solucionar l’onze.
Marcos Baselga no va arribar a debutar la darrera jornada de lliga. L’aragonès no va poder ser present per culpa de les molèsties als isquiotibials que ja va patir durant els darrers entrenaments de la setmana. Per prevenció, César no el va convocar, i sembla que l’ensurt s’allargarà, com a mínim, una setmana més per intentar fer net. Amb Cedric i Álex Jiménez, la baixa de Baselga és fàcil de cobrir, però sí que limita els plans de partit del tècnic gallec en no poder disposar d’un tercer davanter per poder jugar amb dos des del primer minut.
La baixa més difícil de gestionar és la de David Juncà. El lateral va ser el jugador que més minuts va acumular durant la pretemporada i, el darrer divendres, només va poder disputar divuit minuts abans de ser substituït. César va haver d’inventar per solucionar el duel passant a una defensa de cinc amb César Morgado com a encarregat de la banda esquerra. Sense Juncà, l’única alternativa és Moi Delgado. El fitxatge, que va arribar tot just fa una setmana, continua la seva pretemporada particular i divendres no va ser una opció per Luis César perquè «encara no està per jugar». De cara aquest divendres César haurà de tornar de gestionar les seves peces al lateral esquerre i veure si en les pròximes setmanes Moi Delgado pot sumar minuts de qualitat.
Pendents de Santos i Torres
Els altres dos absents del debut van ser Sergio Santos i Fernando Torres. El club espera poder tenir-los disponibles de cara al duel d’aquest divendres contra el Betis Deportivo, però, de moment, són dubte. El primer es recupera d’una lesió que el va deixar fora des del partit contra el Barça Atlètic de la pretemporada mentre que el segon es troba encara sense fitxa a falta de solucionar problemes burocràtics. Luis César continua treballant amb les peces disponibles per afrontar el primer duel a domicili del curs.