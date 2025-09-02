Futbol
Joan Oriol s’acomiada del Nou Estadi i Óscar Sanz pren el relleu
L’excapità del Nàstic va rebre un homenatge en el primer partit de lliga fent el servei d’honor i rebent una ovació
Joan Oriol es va acomiadar divendres del Nou Estadi Costa Daurada amb un gran homenatge. El cambrilenc va rebre una darrera ovació del seu públic després de 186 oficials lluint l’escut del Nàstic de Tarragona al pit.
Oriol, acompanyat dels seus fills, va fer el servei d’honor abans del primer partit de lliga, amb també tota la nova plantilla del Nàstic, la de l’Algeciras i l’equip arbitral van aplaudir a l’excapità, que aquest estiu va posar fi a una llarga carrera esportiva on ha tocat l’elit i ha deixat la seva empremta en molts clubs, entrant també a la història grana.
Sobre la gespa del Nou Estadi es va viure també una representació del canvi d’era que ha viscut el Nàstic. Després d’agrair a l’afició portant-se la mà al cor, Joan Oriol es va fondre en una abraçada amb Óscar Sanz, el nou portador del braçalet de capità de l’equip grana.
Aquesta imatge va simbolitzar la unió de dos jugadors que representen a l’equip grana. De fet, Sanz va destacar en el postpartit que Joan Oriol ha sigut «un referent» per a ell dins del vestuari, i que sap que «davant qualsevol problema o dubte puc comptar amb ell».
Nous inicis
El cambrilenc passarà ara a prendre responsabilitats a les regnes del Juvenil A. Ja fa setmanes que entrena a les noves perles i, la pròxima setmana, s’estrenarà a la banqueta en el primer partit a Divisió d’Honor.
D’altra banda, el nou capità del Nàstic va tenir la millor de les arrencades en el seu nou càrrec. Sanz va ser l’encarregat de marcar el primer gol de la temporada, rematant una centrada mil·limètrica de Pau Martínez. El nou capità, crescut al planter grana, es va vestir de ‘9’ per marcar un gol que no va dubtar a celebrar-lo besant-se l’escut.