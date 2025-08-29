Óscar Sanz i Kaptoum posen llum a la foscor (2-1)
El conjunt grana enceta el curs guanyant un partit mogut amb l'estrena del VAR i el Nou Estadi sense llum
El Nàstic de Tarragona encén la llum a l'inici de la temporada. Els de Luis César van encetar el curs amb victòria gràcies als gols del capità Óscar Sanz i Wilfrid Kaptoum. Dos gols que van solucionar un partit amb llums i ombres, amb dues cares del Nàstic, revisions múltiples del VAR i una apagada del Nou Estadi després de la primera revisió. Un partit entrebancat que, al final, ha acabat amb tres punts a la butxaca grana.
El Nàstic de Luis César s'estrenava amb decisions importants. La primera a la porteria: Toni Fuidias va passar per davant de Dani Rebollo. César Morgado i Enric Pujol van establir l'eix central amb Camus per la dreta i David Juncà per l'esquerra. Al mig del camp els dos capitans: Óscar Sanz i Marc Montalvo. Juanda Fuentes i Pau Martínez eren els escuders de Cedric, situat en la punta d'atac. En el partit també va haver-hi tres absències: Sergio Santos, Marcos Baselga i Moi Delgado. Els dos primers per sanció i el darrer, encara no està llest.
Tal com va avançar Luis César a la roda de premsa, el Nàstic va sortir a menjar-se el rival. Les fletxes de la banda grana es van activar amb Juanda Fuentes i van arrencar les aproximacions a l'àrea. Els grana dominaven l'Algeciras amb tranquil·litat. Els andalusos esperaven en bloc baix i sense pressionar i les poques internades eren tallades per un sòlid Enric Pujol.
La primera entrebancada va arribar aviat. Al quart d'hora de partit, David Juncà va demanar el canvi per lesió. Luis César, sense lateral esquerre a la banqueta, va donar entrada a David Alba per canviar el sistema a tres defensors. Aquest cop no va trastocar l'equip, el Nàstic continuava creixent i el premi va arribar.
No podia ser d'una altra manera, el primer gol del Nàstic de la temporada va arribar de la mà del nou capità: Óscar Sanz. Cedric va cedir a Pau Martínez una pilota al vèrtex de l'àrea i, aquest, va centrar a l'esquena dels defensors. Allà estava Óscar Sanz que, amb un toc subtil, va rematar cap a dins.
Entre l'alegria de les celebracions, l'àrbitre va anar a revisar el gol al monitor de videoarbitratge i, en el mateix moment, va saltar la llum de tot el Nou Estadi Costa Daurada. Casualitat o no, el temple grana es va quedar a les fosques, amb el gol d'Óscar Sanz a mig celebrar i l'àrbitre per revisar-lo davant la insistència del tècnic de l'Algeciras.
Un quart d'hora després va tornar la llum, i el Nàstic es va reactivar amb dues aproximacions més, però Cedric no va estar encertat per finalitzar-les. Amb els quinze minuts d'afegit per solucionar el desgavell acabat, el partit va anar al descans.
A la represa, el Nàstic es va desendollar completament. No s'assemblava res l'equip dels primers 15 minuts al de l'inici de la segona. Els grana estaven més insegurs i ho van pagar aviat. Dos minuts sobre la gespa i l'Algeciras, molt tou a la primera part, va posar l'empat. Servei de banda al punt de penal, Turrillo es va anticipar a Óscar Sanz i va marcar amb un cop de cap davant un Toni Fuidias que només va mirar com li passava la pilota pel costat.
El Nàstic es va apagar i l'Algeciras va prendre el control. Perduts en atac i patint en defensa, els minuts passaven i el Nàstic necessitava un revulsiu. Luis César ho va entendre i va fer un triple canvi que va reactivar l'equip. Els grana van fer un pas endavant i una individualitat de Cedric va forçar una falta perillosa a la frontal.
El mateix davanter la va executar i el porter Iván Moreno va errar en el blocatge. La pilota va caure morta a l'àrea com un caramel i Kaptoum va ser el més llest de la classe. El migcampista es va anticipar i va enviar al fons de la xarxa el 2-1. Aquí el VAR es va presentar, perquè es va haver de repassar el gol en dues ocasions per validar l'alegria grana.
Ara tocava patir. L'àrbitre va donar set minuts d'afegit que es van fer eterns. El Nàstic es va defensar amb tot, amb aturades del VAR incloses, però es va acabar emportant un partit que va durar més d'una hora i mitja.