Fubtol
Final: El Nàstic enceta el curs amb victòria!
Nàstic
Óscar Sanz (26') Kaptoum (82')
Finalitzat
2
1
Algeciras
Turrillo (48')
Set minuts d'afegit
Canvi de l'Algeciras
Entra Avilés per Ruiz.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Óscar Sanz.
El nou futbol: dues revisions per validar el gol
L'àrbitre ha revisat el gol dues vegades i ha discutit amb l'entrenador de l'Algeciras una estona per validar un gol que era legal.
Cedric fa mig gol i Kaptoum remata!
Doble celebració grana després de la revisió. Cedric executa la falta directa, el porter Iván Moreno l'atura, però la deixa morta a l'àrea. Kaptoum és el més llest de la clase i la fica dins!
GOOOOOOL DEL NÀSTIC!!
Targeta groga per a l'Algeciras
La veu Víctor Ruiz per aturar a Cedric.
Canvi de l'Algeciras
Marxa Turrillo i entra Garrido.
Canvis del Nàstic
Entra Almpanis i Mangel i Kaptoum i marxen Montalvo, Pau Martinez i Enric Pujol.
Cedric!
Tir creuat potent de Cedric que atura el porter.
Canvi del Nàstic
Entra Álex Jiménez per Juanda.
El Nàstic necessita tornar a endollar-se
El gol de l'Algeciras l'ha deixat KO. Ha de reactivar-se.
Targeta groga per l'Algeciras
La veu Tomás Sánchez
Empata l'Algeciras
Comença la segona meitat
Descans
Final del primer temps interromput. El Nàstic domina i guanya gràcies al gol d'Òscar Sanz.
Compte amb l'Algeciras
Contraatac dels andalusos per la banda dreta que acaba amb una centrada lateral. El segon remat al punt de penal el bloca un defensor. Córner per l'Algeciras.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Juanda Fuentes per una entrada a destemps.
Cedric perdona
Jardí pispa la pilota a l'àrea contrària, Cedric es planta sol a la frontal, però controla malament i el posterior tir de Juanda surt fora.
Bon Nàstic
Gran transició ofensiva del Nàstic. Tres passades per passar la pilota a l'àrea amb Cedric i Jardí com a protagonistes. Óscar Sanz gairebé arriba per rematar.
El temps ha seguit i l'àrbitre dona 15 minuts d'afegit
Torna la llum amb 1-0 al marcador
Quinze minuts d'aturada de partit després que marxi la llum. L'àrbitre dona el gol a Óscar Sanz.
El capità Óscar Sanz marca el primer, a falta de revisió
Centrada lateral de Pau Martínez i el capità Óscar Sanz, el més llest de la classe, es cola darrere els defensors per rematar cap a dins amb estil.
Marxa la llum del Nou Estadi
Marca Óscar Sanz. L'Algeciras demana revisió. L'àrbitre s'aproxima i marxa la llum de tot l'estadi. El partit està aturat.
REVISIÓ DEL VAR
Gol del Nàstic. L'Algeciras demana revisió.
Arbitratge estrany
Canvi de sistema
Amb l'entrada d'Alba (central) els grana passen a la defensa de tres centrals i dos carrilers, així la banda de Juncà la supleix Pau Martínez.
Canvi del Nàstic
Entra David Alba i marxa Juncà.
Es lesiona Juncà
Primera complicació del Nàstic. David Juncà cau a terra i diu que no pot continuar. El lateral esquerre es lesiona i obligarà al primer moviment de banqueta. El fitxatge Moi Delgado no està convocat perquè tampoc està a to.
L'Algeciras espera amb bloc baix
El conjunt andalús es deixa dominar pel Nàstic i l'espera al seu camp amb un bloc baix compacte. L'Algeciras no pressiona per no desgastar-se. Compta amb només 4 jugadors de camp a la banqueta.
Potència
Bona entrada d'Enric Pujol. El central es mostra contundent i es complementa amb Morgado.
Tranquil·litat
De moment molt Nàstic per a poc Algeciras. Els grana controlen el partit i, poc a poc, s'aproximen a l'àrea rival. Les bandes dominen i posen pilotes a l'àrea.
Primera aproximació
Centrada lateral de Pau Martínez que Juanda Fuentes no arriba a rematar.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Primera jornada, primer 'tifo'
Orgull Grana Comença l'Obsessió
Joves de la Pobla a la banqueta
Danilo Luchetti, David Cabezas, Oriol Subirats, Adrian Alves i Airan Ruvira són els jugadors de la Pobla i del Juvenil A convocats. Danilo i Oriol són recanvis als laterals, omplint la baixa de Moi Delgado. Cabezas és davanter, un home més per a la punta d'atac per cobrir a Baselga. Finalment, Airan i Alves reforcen les bandes.
Tres absències importants
Moi Delgado, Sergio Santos i Marcos Baselga no han entrat en la convocatòria. Els tres jugadors no es troben a to físicament de cara al primer partit. El primer va arribar aquesta mateixa setmana i haurà de fer la seva pròpia pretemporada. Santos està lesionat des de l'amistós contra el Barça Atlètic de fa unes setmanes i, Marcos Baselga, és la baixa d'última hora.
Novetats sucoses a l'onze
Toni Fuidias és el porter titular del Nàstic. El meta cedit pel Girona supera Dani Rebollo en la llista de prioritats de Luis César de cara a la primera jornada de lliga. Durant la pretemporada, tots dos porters es van anar tornant cada partit. En el dia de debut, Fuidias li ha pres la posició.
Banqueta visitant
Samu Casado, Dani Garrido, Ángel Gómez, Javier Avilés i Joe Riley.
Onze de l'Algeciras
Iván Moreno, Jose Carlos, Mayoraga, Rastrojo, Turrillo, Gonzaga, Tomás Sánchez, Víctor Ruiz, Álamo, Juanma García i Castro.
Banqueta grana
Dani Rebollo, Alba, Mángel, Álex Jiménez, Almpanis, Kaptoum, Agus, Danilo, Oriol, Cabezas, Alves i Airan.
Primer onze del Nàstic
Fuidias, Camus, Morgado, Enric Pujol, Juncà, Montalvo, Sanz, Juanda Fuentes, Pau Martínez, Jaume Jardí i Cedric.
Benvinguts a la temporada 2025/2026
El futbol torna al Nou Estadi Costa Daurada. Senyores i senyors, el Nàstic de Tarragona torna a encetar el camí cap a l'ascens a la Segona Divisió. Ho fa a les ordres de Luis César, que vol la revàlida. L'afició els espera i l'Algeciras, un rival dur i experimentat a la categoria, amb Aleix Coch com a líder, no posarà les coses fàcil.