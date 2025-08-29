Diari Més

Final: El Nàstic enceta el curs amb victòria!

escut nastic

Nàstic

Óscar Sanz (26') Kaptoum (82')

Finalitzat

2

1

algeciras

Algeciras

Turrillo (48')

Àrbitre: Sergio Escriche (valencià)
El Nàstic-Algeciras

Final: El Nàstic guanya el primer partit del curs contra l'Algeciras

Set minuts d'afegit

Canvi de l'Algeciras

Entra Avilés per Ruiz.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Óscar Sanz.

El nou futbol: dues revisions per validar el gol

L'àrbitre ha revisat el gol dues vegades i ha discutit amb l'entrenador de l'Algeciras una estona per validar un gol que era legal.

Cedric fa mig gol i Kaptoum remata!

Doble celebració grana després de la revisió. Cedric executa la falta directa, el porter Iván Moreno l'atura, però la deixa morta a l'àrea. Kaptoum és el més llest de la clase i la fica dins!

GOOOOOOL DEL NÀSTIC!!

Targeta groga per a l'Algeciras

La veu Víctor Ruiz per aturar a Cedric.

Canvi de l'Algeciras

Marxa Turrillo i entra Garrido.

Canvis del Nàstic

Entra Almpanis i Mangel i Kaptoum i marxen Montalvo, Pau Martinez i Enric Pujol.

Cedric!

Tir creuat potent de Cedric que atura el porter.

Canvi del Nàstic

Entra Álex Jiménez per Juanda.

El Nàstic necessita tornar a endollar-se

El gol de l'Algeciras l'ha deixat KO. Ha de reactivar-se.

Targeta groga per l'Algeciras

La veu Tomás Sánchez

Empata l'Algeciras

Comença la segona meitat

Descans

Final del primer temps interromput. El Nàstic domina i guanya gràcies al gol d'Òscar Sanz.

Compte amb l'Algeciras

Contraatac dels andalusos per la banda dreta que acaba amb una centrada lateral. El segon remat al punt de penal el bloca un defensor. Córner per l'Algeciras.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Juanda Fuentes per una entrada a destemps.

Cedric perdona

Jardí pispa la pilota a l'àrea contrària, Cedric es planta sol a la frontal, però controla malament i el posterior tir de Juanda surt fora.

Bon Nàstic

Gran transició ofensiva del Nàstic. Tres passades per passar la pilota a l'àrea amb Cedric i Jardí com a protagonistes. Óscar Sanz gairebé arriba per rematar.

El temps ha seguit i l'àrbitre dona 15 minuts d'afegit

Torna la llum amb 1-0 al marcador

Quinze minuts d'aturada de partit després que marxi la llum. L'àrbitre dona el gol a Óscar Sanz.

El capità Óscar Sanz marca el primer, a falta de revisió

Centrada lateral de Pau Martínez i el capità Óscar Sanz, el més llest de la classe, es cola darrere els defensors per rematar cap a dins amb estil.

Marxa la llum del Nou Estadi

Marca Óscar Sanz. L'Algeciras demana revisió. L'àrbitre s'aproxima i marxa la llum de tot l'estadi. El partit està aturat.

REVISIÓ DEL VAR

Gol del Nàstic. L'Algeciras demana revisió.

Arbitratge estrany

Canvi de sistema

Amb l'entrada d'Alba (central) els grana passen a la defensa de tres centrals i dos carrilers, així la banda de Juncà la supleix Pau Martínez.

Canvi del Nàstic

Entra David Alba i marxa Juncà.

Es lesiona Juncà

Primera complicació del Nàstic. David Juncà cau a terra i diu que no pot continuar. El lateral esquerre es lesiona i obligarà al primer moviment de banqueta. El fitxatge Moi Delgado no està convocat perquè tampoc està a to.

L'Algeciras espera amb bloc baix

El conjunt andalús es deixa dominar pel Nàstic i l'espera al seu camp amb un bloc baix compacte. L'Algeciras no pressiona per no desgastar-se. Compta amb només 4 jugadors de camp a la banqueta.

Potència

Bona entrada d'Enric Pujol. El central es mostra contundent i es complementa amb Morgado.

Tranquil·litat

De moment molt Nàstic per a poc Algeciras. Els grana controlen el partit i, poc a poc, s'aproximen a l'àrea rival. Les bandes dominen i posen pilotes a l'àrea.

Primera aproximació

Centrada lateral de Pau Martínez que Juanda Fuentes no arriba a rematar.

Comença el partit!

Mou la pilota el Nàstic.

Primera jornada, primer 'tifo'

Orgull Grana Comença l'Obsessió

Comença l'obsessió.

Joves de la Pobla a la banqueta

Danilo Luchetti, David Cabezas, Oriol Subirats, Adrian Alves i Airan Ruvira són els jugadors de la Pobla i del Juvenil A convocats. Danilo i Oriol són recanvis als laterals, omplint la baixa de Moi Delgado. Cabezas és davanter, un home més per a la punta d'atac per cobrir a Baselga. Finalment, Airan i Alves reforcen les bandes.

Tres absències importants

Moi Delgado, Sergio Santos i Marcos Baselga no han entrat en la convocatòria. Els tres jugadors no es troben a to físicament de cara al primer partit. El primer va arribar aquesta mateixa setmana i haurà de fer la seva pròpia pretemporada. Santos està lesionat des de l'amistós contra el Barça Atlètic de fa unes setmanes i, Marcos Baselga, és la baixa d'última hora.

Novetats sucoses a l'onze

Toni Fuidias és el porter titular del Nàstic. El meta cedit pel Girona supera Dani Rebollo en la llista de prioritats de Luis César de cara a la primera jornada de lliga. Durant la pretemporada, tots dos porters es van anar tornant cada partit. En el dia de debut, Fuidias li ha pres la posició.

Banqueta visitant

Samu Casado, Dani Garrido, Ángel Gómez, Javier Avilés i Joe Riley.

Onze de l'Algeciras

Iván Moreno, Jose Carlos, Mayoraga, Rastrojo, Turrillo, Gonzaga, Tomás Sánchez, Víctor Ruiz, Álamo, Juanma García i Castro.

Banqueta grana

Dani Rebollo, Alba, Mángel, Álex Jiménez, Almpanis, Kaptoum, Agus, Danilo, Oriol, Cabezas, Alves i Airan.

Primer onze del Nàstic

Fuidias, Camus, Morgado, Enric Pujol, Juncà, Montalvo, Sanz, Juanda Fuentes, Pau Martínez, Jaume Jardí i Cedric.

Benvinguts a la temporada 2025/2026

El futbol torna al Nou Estadi Costa Daurada. Senyores i senyors, el Nàstic de Tarragona torna a encetar el camí cap a l'ascens a la Segona Divisió. Ho fa a les ordres de Luis César, que vol la revàlida. L'afició els espera i l'Algeciras, un rival dur i experimentat a la categoria, amb Aleix Coch com a líder, no posarà les coses fàcil.

