Futbol
L’Algeciras d’Aleix Coch, el rival a superar per tallar la ratxa de debuts sense vèncer
Els tarragonins només han guanyat una vegada el partit inaugural en les darreres quinze temporades
Torna el futbol al Nou Estadi Costa Daurada avui a les 21.30h. El Nàstic de Luis César farà el primer pas en el camí de la temporada 2025-2026. L’objectiu a l’horitzó és l’ascens de categoria i la primera pedra a superar serà l’Algeciras del tarragoní Aleix Coch. No serà fàcil, l’equip andalús és un rival rocós i també hi penja sobre el partit una maledicció particular: els grana només han guanyat un duel inaugural en les darreres quinze temporades.
El Nàstic ja va trencar aquesta mala dinàmica fa dues temporades amb l’inici de l’era Dani Vidal. Llavors, també en un partit disputat a les 21.30 h, el conjunt grana superava l’Arenteiro per 1-0 amb un gol matiner de Nacho González. Aquest va ser l’única alegria en quinze anys en els primers partits de lliga. De fet, l’inici del curs passat va ser el doble d’amarg: el conjunt grana va empatar contra l’Ourense per culpa d’una errada defensiva en un partit sense públic a causa de la sanció de la Real Federació Espanyola de Futbol.
Luis César també sap el que és arrencar una era amb victòria al Nou Estadi. La temporada 2004/2005 en la qual es va estrenar a la banqueta, el seu equip va guanyar per 2-0 al Real Murcia. Curiosament, aquell partit també va ser un 29 d’agost.
Un tarragoní lidera el rival
L’Algeciras aterra al Nou Estadi Costa Daurada amb una cara coneguda. El central tarragoní Aleix Coch lidera un equip molt experimentat a la categoria. Coch va renovar aquest agost per sumar la seva segona temporada a l’equip andalús. De fet, és una de les poques cares conegudes d’una plantilla que s’ha transformat amb el tècnic Javi Vázquez.
El conjunt andalús es presenta com un rival rocós, que no ha empatat els quatre partits de pretemporada. El curs passat ja va donar guerra quedant en una novena posició i, enguany, espera a confirmar aquesta solidesa amb els nous reforços.
Aleix Coch, acompanyat de Víctor Ruiz –l’any passat a la Cultural Leonesa–, formen un eix defensiu més que sòlid amb l’experimentat Paris Adot al lateral dret. En atac, els andalusos han fitxat jugadors talentosos com Jorge Rastrojo, qui va ser un maldecap el curs passat per la banda esquerra del Nàstic, i també Dani Garrido, extrem que va jugar al Real Unión i va marcar al Nou Estadi un golàs des de fora de l’àrea.
El Nàstic espera un Algeciras tancat en bloc baix, un partit complicat, una bona presentació dels nous fitxatges grana.