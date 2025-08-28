Futbol
El VAR ‘low cost’ farà el seu debut aquest divendres en el Nàstic-Algeciras
La Federació instal·larà entre les dues banquetes del Nou Estadi un monitor portàtil per revisar les jugades polèmiques
Després d’una llarga pretemporada, el futbol tornarà al Nou Estadi Costa Daurada aquest divendres amb el debut del Nàstic de Luis César contra l’Algeciras. Amb tot, aquest no serà l’únic debut, perquè també hi haurà una novetat que atraurà tota l’atenció: el Football Video Suport, o, en altres paraules, el videoarbitratge VAR barat.
Els equips de la Primera Federació han hagut d’esperar més d’un estiu i de dos per poder comptar amb la tecnologia de suport a l’arbitratge. De fet, és una reclamació històrica del Nàstic des que juga a aquesta categoria i especialment en el play-off d’ascens. Aquesta eina ja ajuda als col·legiats de categories superiors per minimitzar errors arbitrals i, després de les dues fases d’ascens que ha viscut l’entitat grana, ha quedat clar que era una necessitat per a la Primera Federació.
Això sí el VAR que arriba no és el conegut de Primera, sinó una versió reduïda que només s’activarà si un dels dos entrenadors ho reclama per aclarir jugades que de gol-no gol, penal-no penal, targeta vermella directa i confusió d’identitat. Abans de cada partit, el quart àrbitre donarà a cada entrenador dues targetes, una per cada reclamació disponible.
Si un tècnic no està conforme amb una resolució, l’ha d’entregar al quart àrbitre per iniciar el procés. Si una vegada l’àrbitre principal ha revisat la jugada i considera que s’ha de rectificar, l’entrenador recuperarà la targeta i podrà reclamar-ne de nou. Si no és així i es perd les dues reclamacions, no es podrà a tornar a demanar-ne cap en tot el partit.
El Nou Estadi, a punt
Hores abans del Nàstic-Algeciras, la Federació instal·larà un monitor portàtil entre les dues banquetes del Nou Estadi, pròxim al quart àrbitre. Aquest només necessitarà una línia de fibra òptica, que també està proporcionada per la Federació. Després d’un gol, o una acció polèmica, el col·legiat deixarà uns segons de marge perquè els entrenadors decideixin si volen reclamar o no.
Pel que fa als àrbitres, aquests actuaran amb els mateixos protocols que el VAR a Primera Divisió. Quan el quart àrbitre avisi d’una revisió, s’aproximaran al monitor i, després de observar les repeticions aportades, indicaran amb els braços la seva decisió.
Després de la finalització de cada partit, els tècnics de la Federació recuperaran el monitor, que serà instal·lat abans de cada partit. Aquest divendres enceta la lliga, torna la il·lusió, però també se suma una línia d’estratègia més que cada entrenador haurà de gestionar.