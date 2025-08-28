Futbol
Luis César, abans del debut: «Hi ha tres punts en joc, els hem d'agafar perquè no tornen»
El tècnic grana va valorar també la plantilla i l'entrada del VAR en la primera roda de premsa de la temporada
Aquest divendres torna el futbol al Nou Estadi Costa Daurada i Luis César ja ha participat en la primera roda de premsa prèvia per escalfar motors abans del tret de sortida.
El tècnic grana es va mostrar segur pel que fa a l'estrena del primer dia: «Ja sé al 100% quin serà l'onze que utilitzaré, però no diré res per no donar pistes al rival». Amb tot, potser hi haurà algun canvi perquè César va subratllar que «hi ha una complicació d'última hora i esperaré a l'entrenament de divendres al matí per saber si puc comptar amb el jugador o no».
L'objectiu del primer partit és clar: guanyar. «Cada setmana hi ha tres punts a l'aire i els hem d'agafar o desapareixen. No m'agraden els tòpics de veure si la resta falla, o si el rival es juga bé. Només penso que hi ha tres punts en joc, els hem d'agafar perquè no tornen».
Amb la plantilla enllestida, el tècnic la va valorar que «l'equip arriba preparat. Amb 47 sessions hem tingut temps suficient per tenir les idees instal·lades i estar en harmonia en atac i en defensa. Arribem molt bé». Pel que fa al nivell físic, el gallec considera que «hi ha jugadors que els veig al 100% i d'altres que, estan bé, però encara els falta una mica. Estic còmode amb la banqueta que tenim, hi ha eines suficients per tractar de guanyar el partit en l'hora i mitja que tenim per fer-ho». En general, l'entrenador s'ha mostrat satisfet amb el grup.
Pel que fa al rival, Luis César va apuntar que «ells juguen fora i estan còmodes amb l'empat. És un bon rival amb jugadors experimentats, els debuts són complicats i a nosaltres no ens val el 0-0, sortirem a guanyar».
El VAR també debutarà i Luis César va destacar que «ho veig bé perquè farà un futbol més just». A nivell de preparació, el tècnic va apuntar que «intentarem estar informats bé i veure les imatges per demanar les repeticions quan toca. Per sort, el quart àrbitre revisa els gols d'ofici, així que la resta ho hem de tenir clar per demanar-ho».