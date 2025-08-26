Futbol
Moi Delgado és l’escollit per reforçar el lateral esquerre del Nàstic
El sevillà signa per una temporada amb una més d’addicional i aportarà l’experiència d’haver jugat 145 partits a Segona
Moi Delgado és l’home escollit per cobrir la posició de lateral esquerre del Nàstic de Tarragona. El sevillà aterra a Tarragona lliure després d’haver acabat la temporada amb l’SD Huesca a Segona Divisió i signa un contracte fins al final de la temporada amb una més d’opcional. D’aquesta manera, Luis César suma competència en una posició que durant tota la temporada només ha tingut a David Juncà.
Delgado és un jugador de 31 anys que té una àmplia experiència en el futbol professional. De fet, ha jugat un total de 145 partits a Segona Divisió a files del Racing de Santander, CF Fuenlabrada, SD Ponferradina, Racing de Ferrol i SD Huesca, equip on va disputar la segona part de la temporada passada. L’andalús es va formar a les categories inferiors del Sevilla, equip amb el qual va arribar a debutar a Primera Divisió. Després va passar pel Barça Atlètic i també pel filial del Valladolid, equip que també el va fer debutar a primera.
El sevillà es presenta com un jugador que sumarà «profunditat, intensitat i solidesa defensiva, a més de velocitat per incorporar-se a l’atac». Luis César podrà gaudir de la peça que faltava a la plantilla amb un parell d’entrenaments per endavant per adaptar-se als seus companys.
Ball de noms
Aquest ha sigut un tram final de molta feina per a la direcció esportiva del Nàstic. Després del no-fitxatge de José Calderón, els grana necessitaven un perfil molt concret per substituir la titularitat de Joan Oriol: un jugador amb experiència contrastada que ofereixi rendiment immediat. Nil Jiménez va quedar descartat després d’unes setmanes d’entrenaments, així que tocava tornar a sondejar el mercat.
En aquesta llista han entrat diversos noms, un d’aquests també va ser Martí Vilà, lateral esquerre de l’Andorra, que va caure en la llista de prioritats pels seus dubtes a l’hora d’abandonar l’equip del Principat. Els dies passaven i l’entitat grana, amb la lliga a tres dies per començar, va moure les seves prioritats. Moi Delgado ofereix tot allò que buscava el Nàstic: experiència i talent contrastat. El sevillà arriba per competir amb David Juncà un jugador que s’ha carregat amb molts minuts aquesta pretemporada.
Banda solucionada
Les dues necessitats urgents de Luis César s’han solucionat i, avui mateix, ja es presenten amb la plantilla. Moi Delgado al lateral i Christos Almpanis a la posició d’extrem, tota una banda esquerra nova amb dos jugadors amb experiència en el futbol professional.