Christos Almpanis i Moi Delgado, dos fitxatges per deixar la plantilla enllestida
Noé Calleja defineix la plantilla com «compensada i preparada» i no espera més moviments si no hi ha cap «sobresalt»
El Nàstic de Tarragona va presentar els dos jugadors que deixen la plantilla per enllestida. Christos Almpanis i Moi Delgado es van vestir de curt a la gespa del Nou Estadi per primera vegada i, aquest divendres, estaran preparats per debutar en la primera jornada de lliga oficial amb l’Algeciras.
Aquests són els darrers fitxatges de l’estiu, o així va indicar el director esportiu Noé Calleja: «Espero que no hi hagi cap sobresurt ni cap moviment d’aquí al final del mercat, però fins que no tanqui el dia 1 a mitjanit no es pot assegurar res». Pel que fa als 21 jugadors que estan a les ordres de Luis César, Calleja va assegurar que «estic satisfet per la confecció de la plantilla. Podem dir que s’ha signat de forma molt meditada, perfils indicats i sempre les primeres opcions». Ha sigut un mercat mogut, amb moltes sortides, algunes també en forma de traspassos. De fet, la més sonada baixa va ser la de Víctor Narro, un moviment que anteriorment el director esportiu va indicar que debilitava l’equip. Amb tot va destacar que «soc conseqüent amb les declaracions, però al final el que vull són jugadors compromesos amb quedar-se i amb Narro no era el cas». A més, va afegir que «el que sí que puc assegurar és que la plantilla ha quedat preparada per complir els objectius amb jugadors compromesos al 100% amb el projecte. De fet, molts dels fitxatges han refusat ofertes superiors per venir aquí». Pel que fa al no fitxatge de José Calderón, Calleja es va remetre al comunicat publicat pel club i va destacar que «que no es pensi que Moi Delgado és un segon plat de Calderón. Delgado ja ens va interessar al principi, però els temps del mercat són els que són i el club s’havia de moure. Finalment, va sorgir de nou l’opció i la vam executar».
Els nouvinguts
Christos Almpanis i Moi Delgado es van mostrar entusiasmats de sumar-se a la plantilla de Luis César. L’extrem grec va destacar que «vinc a un equip històric, que té una plantilla amb molta qualitat i un cos tècnic amb bones idees, això és el que em va atraure». A més, va afegir que «el que vull és jugar i estic molt motivat. El Nàstic m’ha donat l’oportunitat i la penso aprofitar per arribar al meu millor nivell de nou».
D’altra banda, l’andalús Moi Delgado va aterrar directament de jugar a Segona Divisió. En aquest sentit, Delgado promet «aportar experiència i donar suport als més joves perquè facin una gran temporada. He vingut a sumar i enceto el curs amb molta il·lusió i convençut que aconseguirem complir els objectius marcats».