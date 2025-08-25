Futbol
El Nàstic tanca la pretemporada amb un balanç de quatre victòries i tres derrotes
El conjunt de Luis César comença el compte enrere per debutar aquest divendres contra l’Algeciras al Nou Estadi
El Nàstic comença el compte enrere. Només resten cinc dies perquè el futbol torni al Nou Estadi en l’estrena oficial contra l’Algeciras a les 21.30. El temps de les provatures s’ha acabat i el conjunt de Luis César ho ha fet amb un balanç de quatre victòries i tres derrotes.
El passat dissabte el conjunt grana va posar punt final als amistosos amb una darrera victòria. Els de Luis César es van emportar el triomf per un 0-2 gràcies als gols de Marc Montalvo i Álex Jiménez, deixant la porteria a zero per primera vegada aquest estiu. A la Ciutat Esportiva Dani Jarque es va veure el Nàstic més sòlid de tots els amistosos, mostrant la feina feta durant aquestes setmanes per enllestir el duel contra un rival de categoria inferior.
El conjunt grana ha tingut l’evolució natural aquesta pretemporada. Després de canviar el 90% de la plantilla amb cares noves, Luis César tenia la tasca d’anar incorporant automatismes i donar a conèixer els jugadors entre ells. A més, també havia d’establir a què volia jugar exactament aquest equip. Durant un cert tram de la pretemporada, el tècnic gallec va apostar per variar els esquemes i les posicions en el camp, sempre amb l’estil de futbol control ben present. «Vull un equip que parli més d’un idioma», va destacar després del segon amistós de la pretemporada contra l’Andorra. De moment, sembla que l’equip ja ha trobat el que millor s’adapta contra l’Espanyol B.
El conjunt grana va estrenar-se a l’estiu amb una victòria per 1-2 contra el Valencia Mestalla. El triomf va venir per talent pur contra un rival inferior de categoria. Després, els grana es van enfrontar a rivals d’entitat com l’Andorra i el Real Zaragoza. Dos equips de Segona Divisió que estaven més rodats i van ensenyar a Luis César que encara hi havia camí per recórrer sumant dues derrotes per 0-2 i 1-2 respectivament.
El punt més baix, però, va ser contra el Villarreal B. Els grana van ser superats amb facilitat contra un filial groguet intens en la pressió i van acabar caient per 1-0, sumant la tercera derrota de l’estiu. Abans, els grana van sumar bones sensacions guanyant per 1-3 al Barça Atlètic i també per 1-2 contra l’Hospitalet en un duel en el qual també van patir en els primers minuts. Contra l’Espanyol B els de Luis César van mostrar-se sòlids, controlant el partit i àgils en atac. De fet, Álex Jiménez va ser el més destacat forçant un penal per després marcar-lo i col·locar-se amb Marcos Baselga en el pitxitxi de la pretemporada amb 2 gols cadascú. Preparats o no, el pròxim duel dels grana serà el primer de lliga.