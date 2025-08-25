Futbol
Moi Delgado, nou lateral esquerre del Nàstic
El sevillà, amb experiència contrastada a Segona Divisió, aterra per cobrir la banda amb David Juncà
El Nàstic ja té lateral esquerre. Moi Delgado (Utrera, de 31 anys) aterra a Tarragona per competir amb David Juncà per la titularitat al carril esquerre. Delgado és un jugador amb experiència contrastada a la Segona Divisió, competit en el futbol professional els darrers tres anys a la Ponferradina, Racing de Ferrol i Huesca.
Delgado arriba lliure al Nàstic després de jugar la temporada passada a cavall entre el Racing de Ferrol i l'SD Huesca. El futbolista es va formar a les categories inferiors del Sevilla, equip en el qual va arribar a debutar a Primera divisió. El lateral va jugar al Barça Atlètic i també al filial del Valladolid, equip amb el qual també va jugar a Primera. Posteriorment, va encetar el seu recorregut a Segona Divisió amb el Racing de Santander i el Fuenlabrada. També té recorregut a Primera Federació amb l'UCAM de Murcia.
Delgado suma competència i profunditat a una banda que estava tocada amb la sortida de Joan Oriol i Nil Jiménez. Ara, amb David Juncà com a company, completa un equip preparat per debutar aquest divendres contra l'Algeciras.
Moi Delgado signa fins al final de la temporada més una campanya d'opcional.