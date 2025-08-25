Diari Més

Moi Delgado, nou lateral esquerre del Nàstic

El sevillà, amb experiència contrastada a Segona Divisió, aterra per cobrir la banda amb David Juncà

Mol Delgado en la seva etapa al Racing de Ferrol.

Mol Delgado en la seva etapa al Racing de Ferrol.Cedida

Arnau Montreal Quesada
Arnau Montreal Quesada

El Nàstic ja té lateral esquerre. Moi Delgado (Utrera, de 31 anys) aterra a Tarragona per competir amb David Juncà per la titularitat al carril esquerre. Delgado és un jugador amb experiència contrastada a la Segona Divisió, competit en el futbol professional els darrers tres anys a la Ponferradina, Racing de Ferrol i Huesca.

Delgado arriba lliure al Nàstic després de jugar la temporada passada a cavall entre el Racing de Ferrol i l'SD Huesca. El futbolista es va formar a les categories inferiors del Sevilla, equip en el qual va arribar a debutar a Primera divisió. El lateral va jugar al Barça Atlètic i també al filial del Valladolid, equip amb el qual també va jugar a Primera. Posteriorment, va encetar el seu recorregut a Segona Divisió amb el Racing de Santander i el Fuenlabrada. També té recorregut a Primera Federació amb l'UCAM de Murcia.

Delgado suma competència i profunditat a una banda que estava tocada amb la sortida de Joan Oriol i Nil Jiménez. Ara, amb David Juncà com a company, completa un equip preparat per debutar aquest divendres contra l'Algeciras.

Moi Delgado signa fins al final de la temporada més una campanya d'opcional.

