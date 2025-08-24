Futbol
El Nàstic s'emporta l'últim amistós amb bones sensacions (0-2)
Els gols d'Álex Jiménez i Marc Montalvo van deshabilitar l'Espanyol B en un amistós treballat dels grana
El Nàstic de Tarragona es va acomiadar de la pretemporada el passat dissabte emportant-se la victòria en l'últim amistós contra l'Espanyol B. El conjunt grana va mostrar la seva versió més sòlida de l'estiu contra el filial de Segona Federació i amb els gols de Marc Montalvo i Álex Jiménez de penal va guanyar a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Luis César va fer una nova sessió de provatures, aquesta vegada amb Óscar Sanz i Mángel Prendes en el doble pivot. Álex Jiménez va tornar a l'onze i es presenta com el davanter amb més oportunitats de la pretemporada. No tot va ser un camí de roses, els grana van haver de patir en els primers minuts contra un Espanyol B endollat. De fet, Dani Rebollo va haver d'actuar en una ocasió per salvar l'1-0. Després de la pausa d'hidratació l'equip va millorar, va començar a dominar l'esfèric i va guanyar aproximacions a l'àrea. Els gols, però, no van arribar fins a la segona meitat amb un Marc Montalvo murri i Álex Jiménez forçant un penal que ell mateix va materialitzar en el 0-2 final.
El tècnic gallec també va apostar per fer debutar a Christos Almpanis. L'extrem grec va tenir els seus primers minuts de qualitat, mostrant bones intencions sobre la gespa. Ara, enceta la recta final. Els grana s'estrenen contra l'Algeciras el pròxim divendres al Nou Estadi Costa Daurada i, a les oficines de la Budallera, treballen per incorporar un lateral esquerre. Martí Vilà continua sent l'opció prioritària.