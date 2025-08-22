Futbol
Christos Almpanis, l’encarregat d’omplir el forat que ha deixat Víctor Narro
El Nàstic treballa per tancar en les pròximes hores la cessió de l’extrem grec de l’Andorra per enllestir la banda esquerra
La baixa de Víctor Narro, malgrat esperada, va ser sensible al Nàstic. El balear va ser el millor extrem de la categoria i, d’aquesta manera va deixar en la recta final del mercat d’hivern un forat difícil d’omplir. La direcció esportiva grana, amb la banda esquerra al complet per reforçar com a tasca del final de l’estiu, s’ha encomanat a Christos Almpanis per reforçar la posició d’extrem.
Des del conjunt grana ultima els darrers detalls per tancar la incorporació del grec, que arriba en forma de cessió provinent del FC Andorra. D’aquesta manera, la banda esquerra del Nàstic es tanca amb dos moviments similars. Juanda Fuentes i Christos Almpanis, dos jugadors que l’any passat van compartir vestuari i van competir entre ells a l’equip del Principat i que aterren a Tarragona com a préstec.
Almpanis (Kalabaka, de 30 anys i 1,84 metres d’alçada), és un extrem grec que ha disputat 67 partits amb l’FC Andorra entre Segona Divisió i Primera RFEF. El jugador va aterrar al futbol espanyol per reforçar l’equip andorrà en la seva primera etapa en el futbol professional, un any amb el qual va brillar amb 4 gols i 4 assistències en 31 partits. El curs 23/24 va estar absent després de patir una greu lesió i trencar-se el lligament creuat anterior del genoll dret durant un amistós contra el Girona. Després de passar el quiròfan, va poder disputar 3 partits aquella temporada. El curs passat, va ser un jugador de rotació competint amb Josep Cerdà i Fuentes al carril, jugant un total de 32 encontres, entre lliga regular, Copa del Rei i play-off d’ascens.
El bon rendiment mostrat en la seva estrena a la lliga espanyola li va valer perquè l’Andorra, llavors entrenat per Eder Sarabia, l’adquirís en propietat i el renovés fins al 2027. Aquesta aposta pel jugador ha mogut al club de Gerard Piqué a cedir el jugador primer per alliberar una fitxa i, després, per buscar un equip que doni minuts de qualitat a un jugador que va brillar i el curs passat no va poder gaudir de la importància adequada.
Aterratge similar
L’estiu passat, Víctor Narro va arribar al Nàstic després d’un any dolent al Lugo. Amb tot, en la seva trajectòria va mostrar que tenia un talent latent que Dani Vidal va saber explotar. Christos Almpanis arriba en un moment similar. Després d’un any de lesió i tapat per Josep Cerdà, el Nàstic li dona l’oportunitat de tornar a brillar com ho va fer a Segona Divisió. Amb aquest moviment, la direcció esportiva dona carpetada a la banda esquerra grana i se centra en la posició de lateral.