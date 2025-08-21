Futbol
Cinc promeses del Nàstic volen convèncer Luis César durant la pretemporada
Agus Gutiérrez, Oriol Subirats, Airan Ruvira, Adrián Alves i Danilo Luchetti han sigut els jugadors del planter amb més presència
Les pretemporades són temps de provatures per a tots els equips i també la millor oportunitat per als jugadors del planter per exhibir el seu talent. Luis César ha obert la porta als entrenaments del Nàstic a força jugadors del Juvenil i de la Pobla de Mafumet, però n’hi ha cinc que han tingut més presència en els amistosos i que volen convèncer el tècnic gallec per tirar la porta a terra del primer equip.
Adrián Alves, Oriol Subirats, Airan Ruvira, Danilo Luchetti i Agus Gutiérrez són els jugadors del planter que gairebé no s’han perdut cap amistós aquesta pretemporada. Els joves han donat un cop de mà al míster per gestionar la càrrega de la plantilla del primer equip durant la preparatòria, però també han acceptat de bon grat l’oportunitat en aquests sis duels disputats fins ara.
Adrián Alves i Oriol Subirats jugaran aquesta temporada al Juvenil A entrenat per Joan Oriol. El primer és un migcampista que Luis César ha arribat a utilitzar també en posicions avançades mentre que Subirats és un lateral dret que el tècnic gallec coneix bé. De fet, el va fer debutar en el darrer partit de lliga.
D’altra banda, Airan Ruvira és un extrem que s’ha incorporat aquest estiu de la Grama per jugar a la Pobla de Mafumet, on jugarà amb Danilo Luchetti, lateral esquerre. Tots dos jugadors s’han beneficiat de l’absència de reforços per a aquelles bandes per acumular minuts.
Finalment, Agus Gutiérrez, que s’espera que també s’incorpori al filial, és un migcampista que també va debutar el curs passat, primer amb Dani Vidal i després sumant més minuts amb Luis César. Entre aquests, Agus, Alves i Subirats són els que més recorregut han tingut a les categories inferiors i també uns jugadors del territori que són habituals en els entrenaments del primer equip.
Exemple a seguir
Fer el salt al primer equip i debutar no és una tasca senzilla. Requereix sacrifici, constància i sort, però a la plantilla del Nàstic hi ha un exemple de que és possible. Enric Pujol va saltar del Juvenil A per jugar directament en el play-off d’ascens contra el Real Murcia.
El central va ser una aposta de Luis César en un moment que l’equip feia aigües en defensa. Pujol va aportar nivell per assolir la titularitat i el tècnic li va oferir l’oportunitat. Enguany, formar part de la primera plantilla oficialment. Pujol és una rara avis, però també un exemple a seguir per aquestes cinc promeses grana que volen triomfar al Nàstic.