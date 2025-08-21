Pobla de Mafumet
Albert Querol renova amb el filial del Nàstic
L'extrem sumarà la quarta temporada a la Pobla de Mafumet a la lliga Elit
El filial del Nàstic de Tarragona mantindrà una de les seves perles per a la pròxima temporada. El rapitenc Albert Querol renova amb la Pobla de Mafumet i serà el cap de cartell del projecte a la lliga Elit.
Querol és un dels talents del planter grana amb més recorregut a can Nàstic. El de la Ràpita va arribar ja va debutar amb el primer equip de la mà de Dani Vidal en la temporada 22/23 i, des de llavors, ha sigut un habitual en els entrenaments. De fet, aquella espurna li va valer per signar un nou contracte que el lligava fins a l'estiu passat.
Aquest mercat estival, Querol va tenir altres opcions per continuar la seva carrera. Equips com el Lleida CF el tenien en el radar per reforçar-se a la Tercera Federació. Amb tot, l'atacant grana va decidir optar per quedar-se al filial grana per lluitar per l'ascens a Tercera Federació i lluitar per una oportunitat més enllà.
L'any passat, Querol va ser el màxim golejador de l'equip a la lliga Elit amb 13 dianes i va ser un dels grans baluards del filial grana per mantenir la categoria. Ara, Querol torna per unir-se al projecte encapçalat per Xavi Vilagut per tornar a posar a la Pobla de Mafumet on es mereix.