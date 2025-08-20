Futbol
Martí Vilà, opció desitjada per cobrir el lateral esquerre del Nàstic
L’operació és complicada i es pot allargar fins a la pròxima setmana mentre el club ultima el fitxatge d’un extrem
La direcció esportiva del Nàstic treballa per tancar la banda esquerra amb jugadors que facin un salt de qualitat a l’equip. Luis César necessita un lateral i extrem esquerre titular, després de la sortida de Víctor Narro i el no fitxatge de Calderón. En aquesta llista de desitjats, Martí Vilà apareix com l’opció preferent.
El de Berga, de 26 anys, és un lateral ofensiu amb arribada a l’àrea i un bon passador, així com un valor segur en defensa. La darrera temporada una lesió el va privar de la continuïtat desitjada, jugant un total de 15 duels, però va tornar a la titularitat en el moment clau: el play-off d’ascens. Ara, a Segona Divisió, la competència amb Imanol Garcia l’ha relegat a la banqueta aquest inici de lliga. Vilà, format a la Masía, també va jugar una temporada al CF Reus –jugant majoritàriament en el filial i debutant a Segona Divisió– abans d’arribar a l’Andorra.
Segons ha pogut saber Diari Més, el Nàstic ha mostrat interès en el jugador, però treballen en el que és una operació «difícil». Vilà forma part de l’Andorra des de fa cinc temporades, on ha jugat 111 partits, ha viscut dos ascensos –un d’ells fa uns mesos amb Beto Company– i també ha jugat a Segona Divisió. Aquest bagatge amb el club del Principat, on és també un dels capitans, complica l’operació, pels dubtes del jugador en sortir i la possibilitat de quedar-se en competir per la posició aquesta temporada.
Amb tot, el Nàstic treballa sabent que la situació al lateral esquerre es podria allargar fins a la pròxima setmana, la darrera del mercat, així que també compta amb alternatives. Un nom molt present durant aquestes setmanes també és el de Gorka Rivera, del Getafe B, que es presenta com una alternativa més.
L’extrem, més a prop
La direcció esportiva grana també té un altre front obert: buscar un recanvi de Víctor Narro. En aquests dies, el nom d’Héber Pena ha sonat pels despatxos de la Budallera, una opció que va aparèixer, es va propulsar i es va refredar en qüestió de dies. L’extrem gallec de 35 anys té experiència contrastada tant en la categoria com en Segona Divisió, però l’edat sempre va ser un dubte per a l’entitat grana. Aquest fet ha deixat el jugador més endarrerit en la llista de desitjats.
En aquestes alçades de mercat, els grana no tanquen la porta a incorporar un extrem dret que pugui jugar a cama canviada o que permeti a altres jugadors del planter ocupar aquesta posició. Amb tot, és una operació que sembla que no es demorarà molts dies més.