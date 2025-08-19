Futbol
L'equip que ha ajuntat tres jugadors màgics del Nàstic de l'any passat
David Concha, Ander Gorostidi i Migue Leal formen part d'un ambiciós Racing de Ferrol
Tres jugadors imprescindibles del Nàstic de les darreres temporades tornaran a ajuntar la seva màgia a Primera Federació i ho faran al Racing de Ferrol. L'equip gallec, recentment descendit de Segona Divisió, ha preparat un projecte ambiciós per tornar a ascendir al futbol professional i ha confiat en tres ex cracks del Nàstic: Migue Leal, Ander Gorostidi i David Concha, l'últim en arribar.
El Grup 1 de Primera Federació, que reuneix els equips del nord d'Espanya, ha reunit a molts galls en un sol galliner. Zamora, Ponferradina, Lugo, Tenerife i Racing de Ferrol han preparat equips de nivell per assolir l'ascens directe i tres ex del Nàstic ajudaran el gallec a aconseguir el que a Tarragona no van poder fer: arribar a Segona Divisió.
David Concha ha sigut l'últim en arribar. L'extrem de Santander va aterrar a l'equip el passat dimarts i s'ha unit als seus excompanys en aquesta nova aventura lluny de Tarragona. Concha va sumar un total de 56 partits en les darreres dues temporades al Nàstic i es va guanyar l'estima de l'afició. El càntabre va deixar 7 gols i 3 assistències i una màgia que va donar moltes alegries a can Nàstic. També es va deixar la pell per l'escut, rebent una sanció desmesurada de 12 partits que el va complicar la temporada passada.
Concha coincidirà allà amb Ander Gorostidi. El migcampista basc va tancar aquest estiu un cicle de tres temporades al Nàstic. Va anar de menys a més, començant amb una temporada complicada amb un nivell baix, però que el seu esforç i dedicació el va fer créixer fins a arribar a la titular la temporada següent. L'any passat va ser ja un fix a l'onze i es va convertir en una de les veus autoritzades al vestuari. Amb 5 gols i 2 assistències, va viure la seva millor temporada i va haver de marxar del Nàstic amb el record amarg de Málaga i Real Sociedad B, deixant l'espineta clavada de no poder pujar amb els grana.
Finalment, Migue Leal va ser el primer exNàstic en arribar al Racing de Ferrol. El club tarragoní el va recuperar el passat hivern, li va donar una oportunitat i Leal la va aprofitar establint-se com a lateral titular. El valencià va ser dels primers en abandonar el club davant una oferta superior del Racing de Ferrol, malgrat que el Nàstic el va voler renovar.
Tots tres competiran aquesta temporada a Primera Federació, però en un grup diferent del del Nàstic. De fet, només podran tornar al Nou Estadi en un hipotètic play-off d'ascens. Amb tot, al grup 1 de Primera Federació sí que coincidiran amb excompanys seus com Unai Dufur, que juga al Barakaldo i Gorka Pérez, que forma part de l'Arenteiro. A més, es retrobaran amb l'entrenador que van defensar a capa i espasa: Dani Vidal, que dirigirà el Real Avilés Industrial i s'enfrontarà als qui van ser els seus jugadors.