Futbol
Nil Jiménez finalitza la seva vinculació amb el Nàstic
El lateral esquerre deixa la segona etapa al club grana després de jugar només 7 partits
Nil Jiménez tanca la seva etapa al Nàstic de Tarragona després de disputar 55 partits oficials en dues temporades i mitja al primer equip grana. El lateral de Malgrat de Mar, incorporat al mercat de fitxatges d’estiu del curs 2021-2022, va jugar només 7 partits de grana el curs passat.
Jiménez va arribar al Nàstic per tornar a lluitar-li la posició a Joan Oriol, una tasca que no va poder assolir i al mercat d'hivern va sortir cedit al Mérida. Allà va quallar una bona segona part de la temporada, abans de patir una lesió que va taller la progressió. Aquesta pretemporada tampoc ha convençut a Luis César i el Nàstic ha decidit rescindir el seu contracte per buscar un lateral titular.