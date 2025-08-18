Futbol
El Nàstic encara les últimes dues setmanes amb feina per fer als despatxos i a la gespa
L’equip necessita cobrir la banda esquerra amb dos fitxatges titulars i establir els mecanismes d’una idea de joc clara
Falten menys de dues setmanes per veure rodar la pilota sobre la gespa del Nou Estadi Costa Daurada. El divendres de la setmana vinent el Nàstic de Luis César es presentarà en societat amb el primer partit de lliga contra l’Algeciras. El divendres 29 d’agost a les 21.30 h tot ha d’estar llest i el club té feina per fer tant als despatxos com a la gespa.
La direcció esportiva encapçalada per Noé Calleja té dues posicions prioritàries a cobrir. Luis César necessita un lateral esquerre titular capaç de fer oblidar a Joan Oriol i també un extrem esquerre, a l’altura de Víctor Narro, que la setmana passada va agafar les maletes en direcció a la Sampdoria. Aquest traspàs va donar recursos als grana a poder buscar amb més qualitat pel mercat, però aquest es troba en plena recta final i això significa que comença la bogeria. Els grana ha de trobar un jugador diferencial per l’esquerra entre els descartats i els que escuren fins a l’últim minut per poder optar a una categoria superior o a la millor oferta. La feina no és senzilla, però Noé Calleja ja ha demostrat aquest estiu que pot navegar per aquestes aigües de la millor manera per trobar la seva perla.
D’altra banda, també cal solucionar la situació al lateral esquerre. Juncà està acumulant la majoria dels minuts aquesta pretemporada amb Nil Jiménez, més d’una setmana desaparegut, que sortirà de l’entitat grana. Després de l’episodi José Calderón, els grana tornen al mercat buscant experiència contrastada, però sense descartar una cessió, com és el cas de Gorka Rivera, jugador del Getafe.
Trobar el camí
A la gespa també hi ha feina per fer. Dissabte, els grana van guanyar el seu tercer encontre de pretemporada contra l’Hospitalet, equip de Tercera Federació. Amb tot, els de Luis César ho van aconseguir amb certes dificultats.
El tècnic gallec va destacar en el postpartit que encara les darreres dues setmanes «per polir i perfeccionar certs matisos amb molt marge de millora». Aquest és el temps que té el Nàstic per, primer, definir l’estil de joc que vol executar i, després, per polir els automatismes que es necessiten. En aquest temps de preparació els grana han tingut temps per experimentar onzes i estils de joc, però només van poder exhibir-se amb certa tranquil·litat contra el Barça Atlètic.
Amb una plantilla renovada al complet, Luis César té la tasca d’accelerar aquesta adaptació per començar la lliga de la millor manera. El Nàstic encara té un darrer amistós per disputar aquest dissabte contra l’Espanyol B.