Dani Vidal ja entrena amb el seu nou equip, el Real Avilés Industrial
L'extècnic del Nàstic torna a la banqueta de l'equip asturià que milita al grup 1 de Primera Federació
Dani Vidal torna a entrenar. L'extècnic del Nàstic de Tarragona ja s'ha estrenat amb l'equip amb el qual continuarà la seva carrera professional: el Real Avilés Industrial. Qui és ja un dels entrenadors per a la història del club grana, dirigirà un equip que també juga a la Primera Federació, tot i que es troba en el grup 1.
L'exentrenador grana tindrà un repte totalment diferent al que va tenir les darreres dues temporades amb el Nàstic. Vidal encara la temporada a les regnes del Real Avilés Industrial, un equip que acaba d'ascendir i que té l'objectiu d'assolir la permanència en un grup ple de gegants com el Racing de Ferrol, el Zamora, el Lugo i la Ponferradina. A diferència del Nàstic, Vidal es queda en el grup del nord, així que només coincidiria amb l'equip tarragoní en un hipotètic play-off d'ascens.
Vidal anirà acompanyat de Jose Luis Deus com a segon entrenador, un home que ja va ser jugador i director de la base del Nàstic en el passat. A més, a la plantilla també tindrà un tarragoní: Edu Campabadal. El veterà lateral va ser un dels darrers fitxatges d'un Avilés que ha tingut una pretemporada moguda. Javi Rozada, entrenador de l'ascens de l'Avilés, va ser destituït la setmana passada després d'unes desavinences amb la directiva del club asturià. Aquesta situació va obrir una porta per a un Dani Vidal que encarava el final de la pretemporada sense equip. L'extècnic grana va tenir ofertes per dirigir altres equips, però sigui per decisió pròpia com per decisió del club en qüestió cap havia fructificat.
El Real Avilés Industrial li ha obert la porta a poder entrar en dinàmica tot just dues setmanes abans de l'inici de lliga. Aquest dissabte tindrà el primer amistós contra el Barakaldo i la pròxima setmana s'estrenarà contra un rival exigent com és la Ponferradina diumenge 31 d'agost a les 21.30 hores a la que serà la seva nova casa: l'estadi Román Suárez Puerta.
Dani Vidal va ser destituït del Nàstic la temporada passada del Nàstic a falta de dos partits per al final de la temporada regular. Vidal va haver de deixar la banqueta grana malgrat tenir a la mà el play-off i l'oportunitat de lluitar per l'ascens de la categoria que l'any anterior el Málaga també va frustrar en un amarg 22 de juny. L'ara tècnic del Real Avilés Industrial va dirigir un total de 94 partits oficials del primer equip del Nàstic, després d'entrar ara fa tres temporades per substituir a Iñaki Alonso. Llavors, després d'un curs com a segon entrenador de Raül Agné, va salvar l'equip d'una mala temporada i, l'any següent, va portar el projecte a un pas de l'ascens a Segona Divisió.