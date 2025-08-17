Futbol
El Nàstic s'emporta el trofeu Ciutat d'Hospitalet (1-2)
Un gol de César Morgado al descompte va donar la tercera victòria de la pretemporada als de Luis César
El Nàstic de Tarragona es va emportar el passat dissabte el trofeu Ciutat d'Hospitalet després de guanyar per la mínima al CE L'Hospitalet per 1-2. El conjunt de Luis César va sumar la tercera victòria de la pretemporada amb un gol de César Morgado a les acaballes del duel.
El conjunt grana va anar de menys a més durant el partit. La primera mitja hora, els de Luis César van ser dominats per l'equip de Tercera Federació, sense poder coordinar-se ni mostrar presència amb pilota. De fet, l'Hospitalet ho va aprofitar mitjançant Carlos Martínez per posar l'1-0 batent Toni Fuidias i podria haver fet el segon. No va ser fins a la pausa per la hidratació quan van reaccionar. Els grana van reaccionar i van començar a fer passos endavant, fins que Enric Pujol va provocar un penal per mans d'un defensor contrari. Jaume Jardí no va fallar i va empatar des dels onze metres.
A la segona meitat, els canvis van donar cert control als de Luis César sobre el seu rival. Amb Kaptoum i més canvis sobre la gespa, els grana van ser més dinàmics, però el gol no va arribar fins a les acaballes del partit. Sergio Camus va servir una falta i Morgado la va enviar al fons de la xarxa per posar el definitiu 1-2.