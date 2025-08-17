Futbol
L'exjugador del Nàstic que ha fet realitat el somni de jugar a Primera Divisió
Roger Brugué 'Brugui' va debutar dissabte amb el Levante a la màxima categoria del futbol estatal
El passat dissabte Roger Brugué va complir el seu somni en debutar amb el Levante a la Primera Divisió. L'extrem va pujar amb l'equip valencià després de quatre temporades picant pedra i, malgrat la derrota per 2-1 contra l'Alavés, l'ex del Nàstic de Tarragona ja pot dir que ha arrencat la seva temporada a l'elit.
Roger Brugué, més conegut a can Nàstic com a Brugui, deixa una empremta especial grana en el seu debut a Primera Divisió. L'extrem esquerre va formar fins als 18 anys al Figueres, però va ser llavors, amb 18 anys, quan va poder créixer com a futbolista al Nàstic. Brugui va aterrar a terres tarragonines la temporada 2016/2017 per jugar a la Pobla de Mafumet. Des del primer moment va ser titular indiscutible en un conjunt pobletà que va fer una gran temporada a la Tercera Divisió i, de fet, ja va poder disputar un primer partit amb el primer equip. Aquest va ser un primer tast i, després d'una segona temporada a la Pobla –que va venir amb tres debuts més a Segona Divisió– es va obrir, poc a poc, les portes al primer equip.
La temporada 18/19 es va convertir de debutant en alternativa, jugant un total de 14 minuts en un Nàstic moribund que va acabar baixant de categoria. A Segona B és quan Brugui va fer el pas definitiu al primer equip i, en unes temporades marcades per la pandèmia, va aconseguir la titularitat i es va convertir en la perla a cuidar. La temporada 19/20 va jugar 22 partits i va marcar dos gols abans que la pandèmia donés per acabada la temporada abans d'hora. Després, en la lliga postpandèmia, va poder mostrar el seu potencial disputant 20 partits i marcant 5 gols i 2 assistències. En aquesta lligueta ell va ser el rei, però no va poder evitar el final funest contra l'Ibiza que va deixar al Nàstic sense possibilitats d'optar per pujar a Segona.
Llavors, amb 23 anys, va cridar l'atenció del Levante, equip que li va obrir les portes a Segona Divisió i un lloc on desenvolupar el seu potencial. Del Nàstic va marxar de les millors de les maneres, amb un vídeo on es va acomiadar de casa seva durant 5 anys destacant que «el Nàstic ho ha significat tot en la meva vida, tant a nivell futbolístic com a nivell persona». Un vídeo al qual l'entitat grana va també mostrar missatges en suport i destacant que sempre tindrà les portes obertes al club. De fet, Brugui ha tornat en diverses ocasions al Nou Estadi, però sempre com espectador.
La seva entrada en el Levante a Segona va venir amb un any de prova cedit al Mirandés, on va realitzar una gran temporada marcant 8 gols en 40 partits. Des de llavors, va formar part del Levante, convertint-se en un dels referents de l'atac granota, sumant 11 gols i 4 assistències l'any passat i assolint l'ascens a Primera Divisió.
Enguany, continua al club granota i ho fa a l'elit del futbol espanyol. Aquesta sumarà la cinquena temporada fora del Nàstic, però l'aficionat grana no l'ha oblidat. Recorda bé el talent d'una jove perla que, a base d'esforç, es va obrir camí de la Pobla al Nàstic i que ha aconseguit arribar allà on marcava el seu somni. El camí desitjat, potser, de qualsevol jugador del planter grana.