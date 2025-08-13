Futbol
Víctor Narro s'acomiada del Nàstic: «Gràcies a l'afició, sou l'ànima del club»
El crack grana deixa el club per fitxar per a la Sampdoria, l'equip històric italià de la Serie B
El Nàstic de Tarragona s'acomiada avui del seu millor jugador. Víctor Narro agafa les maletes i marxa traspassat a la Sampdoria, l'històric equip italià que juga a la Serie B, la segona categoria d'Itàlia. El jugador s'ha acomiadat a les xarxes socials amb un comunicat on destaca «gràcies a l'afició grana, sou l'ànima del club. En cada partit i en cada racó del Nou Estadi Costa Daurada heu estat allà donant suport».
D'aquesta manera, Narro deixa el Nàstic després de jugar una temporada on va recuperar el seu millor nivell. El balear va aterrar a Tarragona l'estiu de l'any passat com el primer fitxatge del curs. Arribava procedent del Lugo, on no va tenir la seva millor temporada. Va ser al club grana, de la mà de Dani Vidal, quan va recuperar la seva millor versió. L'extrem va ser una peça fonamental de l'atac grana sumant sis gols i nou assistències, convertint-se, de retruc, en el màxim assistent històric de la categoria.
Amb el Nàstic de Dani Vidal es va convertir en el millor extrem de la categoria conegut per la seva facilitat en els duels individuals i la seva precisió en les centrades. Amb Antoñín i Pablo formaven un trident difícil d'aturar que va convertir el Nàstic en l'equip més golejador del curs.
Fricció amb Luis César
Narro va perdre presència en el tram final del curs amb l'entrada de Luis César. El tècnic gallec va apostar amb un estil de joc de futbol control i va decidir alinear a Narro a banda dreta. Allà, el balear no va poder mostrar el seu nivell i aquesta decisió tècnica va provocar una fricció entre el tècnic i el jugador que aquest estiu tampoc es va resoldre.
El seu nivell a can Nàstic li ha valgut per pujar una categoria i dirigir-se a un club històric com és la Sampdoria. A més, el moviment també és beneficiós per al club grana que veu com un jugador que va arribar gratis a l'estiu de l'any passat, deixa una suma important de diners a mode de traspàs en només un any.
Buscar un reforç de nivell
Fa unes setmanes, el director esportiu grana, Noé Calleja, va remarcar que Víctor Narro era una peça importantíssima per al conjunt grana i la seva sortida no estava buscada en tant que «debilita la plantilla i la possibilitat d'assolir els objectius marcats». Ara, amb la sortida confirmada, el club ha de buscar un extrem de nivell que ompli el buit del que va ser el millor extrem de la categoria.