Futbol
El Nàstic ja sap l'horari oficial del primer partit de lliga
Els grana debutaran a casa contra l'Algeciras el divendres 29 d'agost a les 21.30 hores
El Nàstic de Tarragona s'estrenarà a la lliga un divendres. La Real Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial avui l'horari oficial de la primera jornada de la Primera Federació i el Nàstic jugarà contra l'Algeciras el divendres 29 d'agost a les 21.30 hores.
El conjunt de Luis César començarà, d'aquesta manera, el seu camí a la categoria en un horari inusual. De fet, la darrera vegada que el club va jugar un divendres va ser el curs passat contra el Barakaldo un 20 de setembre, previ a Santa Tecla. Llavors, els grana van jugar a les 20.30 hores. Els grana no seran els únics en jugar en divendres, perquè al grup 1 també hi haurà dos enfrontaments més.
Degut a les altes temperatures, tots els partits seran a la tarda en hores de menys calor. A més, els equips andalusos jugaran els seus duels de local a partir de les 21 hores.
Com a novetat, al grup 2 de Primera RFEF, el grup del Nàstic, hi haurà un total de 3 duels que es jugaran en dilluns, amb horaris de 19.30 i 21.30 hores. Aquests seran el Villarreal B-Alcorcón, l'Atlético Madrileño-Atlético Sanluqueño i el Marbella-Real Murcia.