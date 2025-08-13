Futbol
El Nàstic femení prepara la temporada del debut a Primera Catalana
Adrià De la Peña liderarà el projecte com el nou entrenador del conjunt grana
El Nàstic Femení ha arrencat la pretemporada 2025/26 després de les vacances d’estiu. El passat dimarts va iniciar la primera sessió d’entrenament, destinada al retrobament del grup i per començar a preparar una temporada il·lusionant a Primera Divisió catalana, després de l’ascens aconseguit el curs passat.
El nou projecte esportiu compta amb un renovat cos tècnic encapçalat per Adrià De La Peña, que s’estrena com a primer entrenador grana i afronta el repte de guiar l’equip en la nova categoria. L’acompanya Eloy De La Peña com a segon entrenador i analista, i Ana Gómez com a preparadora física. Del cos tècnic anterior es mantenen Marta Liria “Lilo”, com a readaptadora i Mariona Martí com a delegada. A més, ambdues compaginaran la funció de coordinadores de l’estructura femenina.
La lliga arrencarà el cap de setmana del 21 de setembre a la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona rebent el Fontsanta. La segona jornada, el 28 de setembre, portarà l’equip al camp del CD Ribes, abans de tornar a casa el 5 d’octubre per enfrontar-se a l’EFB Calafell. El primer tram de competició inclourà també visites exigents com la del camp de La Granada el 12 d’octubre o la de la UE Aldeana el 25 d’octubre, així com enfrontaments destacats contra el Molins De Rei el 16 de novembre a casa. El 2025 es tancarà el 21 de desembre al camp del CE Berga, mentre que el 2026 començarà l’11 de gener davant l’UD Viladecans. El campionat finalitzarà al maig amb tres jornades decisives: el 3 de maig contra el CE Berga a casa, el 10 de maig visitant l’UD Viladecans i el 17 de maig, a casa, rebent el Gimnàstic de Manresa.
Aquesta setmana, el Femení realitzarà tres cites clau de preparació. Avui és la tornada als entrenaments, el dijous hi haurà la segona sessió també a les 20:30h i dissabte arribarà el primer test amistós de pretemporada, visitant el Terres de Lleida CFF al Municipal de Rosselló a les 18 h.