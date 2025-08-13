Futbol
El Nàstic ensopega contra el Villarreal B (1-0)
Els de Luis César van realitzar un partit gris en una nova preparatòria en la qual l'equip va tornar al 4-4-2
El Nàstic de Tarragona va caure derrotat per 1-0 en el cinquè amistós de la pretemporada contra el Villarreal B. El conjunt de Luis César no va tenir el seu dia en el duel disputat al Mini-Estadi de Vila-real.
El tècnic gallec va tornar a provar diversos onzes, aquesta vegada contra un rival de la mateixa categoria. Luis César va provar un 4-4-2 amb Rebollo a la porteria, Óscar Sanz (capità) i César Morgado a l'eix de la defensa i Camus i Luchetti per les bandes. Montalvo i Fernando Torres van situar-se al mig del camp, Alves i Airan per les bandes i Cedric i Marcos Baselga van jugar per primer cop plegats a la punta d'atac. Nil Jiménez, Kaptoum i Sergio Santos van estar absents a la convocatòria.
Els grana van encetar el duel patint. La pressió del Villarreal B no va deixar organitzar-se a uns jugadors grana que van acabar més temps a camp propi que a camp contrari. Luis César va moure banqueta aviat i, a la mitja hora d'encontre, aprofitant la pausa per hidratació, va retirar els quatre jugadors del planter grana per donar entrada a Juncà, Pau Martínez, Prendes i Juanda Fuentes.
Amb aquests reforços l'equip va millorar i va assolir la millor ocasió del partit. David Juncà va centrar a l'àrea i Cedric Omoigui va enviar la pilota a la fusta amb un poderós cop de cap. El Villarreal també va dir la seva amb una rematada de Quintero que va obligar a Dani Rebollo a fer una gran aturada per evitar el gol.
A l'inici de la segona meitat el Nàstic va tornar a caure i ser sotmès. El Villarreal es va trobar un conjunt grana fred i Albert Garcia va aprofitar una badada defensiva per posar l'1-0. El gol va accentuar el mal inici grana i el filial groguet va tenir dues ocasions clares de gols més en els següents minuts. Els tarragonins van aguantar el setge fins a la pausa per hidratació, on César va tornar a canviar l'onze. Els grana van millorar tènuement i, davant un Villarreal B també amb una alineació completament canviada, Álex Jiménez va tenir l'empat, però el porter local ho va impedir.
D'aquesta manera, el Nàstic suma la tercera derrota dels cinc duels de la pretemporada, sumada als de l'Andorra i Real Zaragoza mentre que suma dues victòries contra Barça Atlètic i Valencia Mestalla.