Futbol
LaLiga+ serà la nova plataforma on veure al Nàstic a Primera RFEF
L'opció base costarà 12,99 euros al mes i es podran veure els 20 partits de Primera Federació
La temporada 2025/26 de la Primera Federació es podrà seguir íntegrament a través de LaLiga+, amb una única plataforma per veure els partits en directe i sota demanda del Nàstic i la resta de 20 partits de la jornada.
La subscripció a la plataforma costarà des de 12,99 euros al mes en un únic dispositiu i es podran veure tots els partits de la categoria en directe amb una producció renovada a càrrec de la lliga en la qual s'inclouran un total de sis càmeres per no perdre's ni un sol detall del joc.
D'altra banda, els partits també es podran veure a través de Movistar+. La plataforma ha creat un canal exclusiu (dial 52) on s'emetran 10 enfrontaments per jornada de la Primera RFEF, accessible per a tots els abonats de MiMovistar sense necessitat d’un paquet addicional.