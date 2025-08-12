Futbol
Oficial: José Calderón, el polèmic nou lateral esquerre del Nàstic
L'andalús aterra a Tarragona després de jugar tres temporades al Córdoba signant un contracte d'una temporada amb una d'opcional
El Nàstic de Tarragona ja té nou lateral esquerre. José Manuel Calderón (Paradas, Sevilla, 7 de gener de 2000) ha fitxat per una temporada més una d'opcional per reforçar el lateral esquerre de la plantilla.
El futbolista arriba lliure a Tarragona, després de finalitzar la seva vinculació amb el Córdoba CF. Amb el conjunt andalús va assolir l’ascens a Segona Divisió A la temporada 2023/2024 i, el passat curs, va disputar 32 partits a LaLiga Hypermotion.
El jugador es va formar a les categories inferiors del Real Betis, debutant a Primera Divisió amb el primer equip verd-i-blanc el curs 2021-2022. Amb només 25 anys, acumula 115 partits entre 2a B i Primera Federación a les files del Betis Deportivo, San Fernando CD i el mateix Córdoba CF.
La nova incorporació aportarà contundència, qualitat i anticipació al lateral esquerre de l’esquema tàctic grana; a més, suma polivalència a l’equip de Luis César, ja que pot ocupar tot el carril esquerre, incloent-hi la posició d’extrem.
Polèmic a les xarxes
La seva rebuda no ha sigut càlida entre l'aficionat del Nàstic a les xarxes socials. Calderón va ser protagonista d'una gran polèmica després de l'ascens del Córdoba eliminant el Barça Atlètic ara fa dues temporades. L'andalús, durant les celebracions, va fer comentaris catalanòfobs que el van envoltar en una gran polèmica en la qual es va acabar disculpant per les xarxes socials.
L'afició del Nàstic no ho ha oblidat i així ho ha deixat clar per les xarxes socials rebutjant el fitxatge.