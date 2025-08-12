Futbol
El Nàstic recula i cancel·la el polèmic fitxatge de José Calderón
El conjunt grana es disculpa amb l'afició i accionistes i destaca que «continuem treballant per confeccionar la millor plantilla possible»
José Manuel Calderón no serà jugador del Nàstic de Tarragona. Després de l'anunci del jugador, l'afició del Nàstic es va manifestar en rebuig de la incorporació després que el jugador protagonitzés uns insults catalanòfobs fa dos anys durant les celebracions de l'ascens del Córdoba. El club grana ha fet marxa enrere i, a través d'un comunicat ha manifestat que «després de les valoracions realitzades les últimes hores, ha decidit no formalitzar el fitxatge prèviament anunciat».
Concretament, José Manuel Calderón es va fer viral per una gran polèmica el 2024 quan, després d'eliminar al Barça Atlètic i pujar amb el Córdoba a Segona, va dir per xarxes que es «cagava en els morts de tots els catalans». Llavors, les xarxes ja es van mobilitzar per assenyalar el comportament del jugador i aquest va disculpar-se a través d'un petit comunicat. Amb tot, la contundència de l'insult catalanòfob no ha quedat impune i ha provocat que, després que el Nàstic anunciés la seva incorporació, acabi reculant i cancel·lant-ho només unes hores després.
El Nàstic, a través del comunicat, ha volgut recalcar que «el club representa a una ciutat i afició orgullosa de la seva història, de la seva identitat i dels seus valors i considera que qualsevol incorporació ha d'estar alineada amb el respecte, la unió i la responsabilitat social que ens caracteritzen».
A més, l'entitat grana s'ha disculpat amb l'afició apuntant que «lamentem les molèsties que aquesta situació hagi pogut causar als nostres socis, accionistes i aficionats i reafirmem el nostre compromís de continuar treballant per confeccionar la millor plantilla possible».
Rebuig a les xarxes
L'anunci de Calderón va destapar tota una petita revolta a les xarxes socials on l'afició grana mostrava el seu rebuig pel fitxatge. De fet, la penya Orgull Grana 1886 va publicar un comunicat manifestant «el nostre profund desacord amb el nou fitxatge» destacant que «no volem actituds xenòfobes, racistes o sexistes vestint la nostra samarreta». Una reacció en cadena que va convertir en viral el tuit de l'anunci grana amb més de 500 respostes i 348.000 visualitzacions.
Un perfil polèmic
Aquesta no és la primera polèmica que ha viscut José Calderón al llarg de la seva carrera. El lateral esquerre andalús va sorgir al planter del Real Betis. De fet, va arribar a debutar a Primera Divisió amb el primer equip l'any 2021, però, només un mes després, el club andalús el va acomiadar «per raons disciplinàries». Després, Calderón es va incorporar al San Fernando a Primera Federació, un equip en el qual també es va acomiadar amb «raons disciplinàries».
Les darreres tres temporades ha jugat al Córdoba amb un rol important fins que, al final de la darrera campanya, l'exgrana Carlos Albarrán li va prendre la titularitat jugant a cama canviada.