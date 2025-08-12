Futbol
José Calderón, l'opció per al lateral esquerre del Nàstic
El carriler andalús acaba de rescindir contracte amb el Córdoba, on va jugar de titular les darreres tres temporades
El Nàstic de Tarragona continua avançant amb la intenció de tancar com més aviat millor la posició de lateral esquerre. La direcció esportiva grana treballa per buscar un carriler titular i Noé Calleja ha trobat en José Calderón la seva bona opció.
El conjunt grana per incorporar a Calderón, un jugador que tot just va rescindir el seu contracte amb el Córdoba el passat dimarts, on va tancar una etapa de tres temporades com el carriler esquerre titular. Des del club saben que és una operació difícil, però veuen en Calderón el millor perfil per ocupar la posició de carriler que necessita el sistema de 5-2-3 que proposa Luis César.
Calderón, de 25 anys, és un lateral esquerre ofensiu i amb arribada a l'àrea rival que les darreres tres temporades ha jugat al Córdoba. Les dues primeres ho va fer de titular a Primera Federació, on va sumar un total 71 partits on va sumar 3 gols 8 assistències i un ascens a Segona Divisió amb el club andalús. L'any passat, Calderón també va ser el lateral esquerre titular per als d'Ivan Ania en Segona Divisió, fins que va perdre el protagonisme al final del curs. Calderón va sorgir del planter del Real Betis i també va jugar a San Fernando durant una temporada.
Un perfil polèmic
A nivell esportiu, José Calderón es presenta com una de les opcions més fortes de la Primera Federació, amb el mateix efecte que Migue Leal l'hivern passat. Amb tot, també és un jugador conegut per la polèmica després de l'ascens del Córdoba a Segona Divisió eliminant el Barça Atlètic.