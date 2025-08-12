Futbol
Cedric Omoigui i Marcos Baselga, una parella per descobrir a l’atac del Nàstic
En la varietat d’onzes i sistemes de joc d’aquesta temporada encara hi falta el 4-4-2 amb els dos fitxatges al capdavant
El Nàstic ha travessat ja l’equador de la temporada i encara els darrers tres amistosos abans de començar la lliga. Fins ara, el tècnic Luis César ha provat diversos sistemes amb una gran varietat d’onzes abans de trobar l’escollit. De moment, tots encaminen a una difícil decisió: Cedric Omoigui o Marcos Baselga.
La direcció esportiva grana es va encarregar suplir les baixes de Pablo Fernández i Antoñín amb talent contrastat a la categoria. Marcos Baselga i Cedric Omoigui són sinònim de gol a la Primera Federació i, en qualsevol equip d’aquesta categoria, serien titulars indiscutibles. Al Nàstic, però, encara no han compartit espai sobre la gespa i sembla que hauran de competir per obrir-se forat.
Luis César va remarcar en el postpartit contra l’Andorra que un dels trets diferencials del seu nou Nàstic és la varietat en l’esquema tàctic. «M’agrada que el rival no sàpiga què faré. El rival no ha de saber si jugo amb defensa de tres o de quatre», va destacar. De fet, va anar més enllà i va apuntar que «vull que el Nàstic parli tres idiomes i no un de sol. Vull un equip versàtil i dinàmic».
En aquest procés d’aprenentatge els grana han començat a jugar amb un 5-2-3, amb tres centrals, dos carrilers i un únic punta. Contra el Real Zaragoza, el Nàstic va establir en primer moment un 4-4-2 amb Álex Jiménez com a segon davanter. A la segona meitat, els grana van fer un gir tàctic cap al 4-2-3-1, un sistema que ja va utilitzar Luis César al final de la temporada passada i el play-off.
Llavors, el tècnic gallec també va haver de decidir entre els dos davanters estrella del Nàstic. En el primer duel de play-off, Pablo Fernández es va quedar a la banqueta contra el Real Murcia mentre que a la resta de partits Antoñín va acabar caient a l’esquerra, jugant com a extrem a cama canviada.
El passat dissabte, en la victòria contra el Barça Atlètic, els grana van repetir el 4-2-3-1 per completar el duel més seriós de la pretemporada. A la primera part Cedric va ocupar la punta d’atac en solitari, amb Álex Jiménez i Airan Ruvira, jugador de la Pobla, per les bandes i Fernando Torres a la mitja punta com a jugador enllaç. A la segona part, l’atac grana el va formular Marcos Baselga, amb Pau Martínez i Juanda Fuentes com a escuders i Jaume Jardí entre el mig del camp i la davantera.
De moment, en els quatre partits que s’han disputat tots dos jugadors s’han estrenat amb la samarreta grana. Marcos Baselga va marcar contra el Valencia Mestalla i també contra el Zaragoza, rematant un centre lateral de Juanda Fuentes. Cedric ho va fer per la porta gran contra el filial blaugrana amb un golàs de falta directa.
Demà, els grana continuaran amb la seva preparació contra el rival més igualat. Els grana visitaran el camp del Villarreal B i s’enfrontaran contra un equip que competirà en el mateix grup que el Nàstic. Allà tampoc coincidiran, almenys des de l’onze inicial perquè, segons va apuntar César, titulars i suplents contra el Barça invertiran els rols. Amb tot, encara queda pretemporada i un total de tres partits abans d’encetar el curs i temps per assajar amb tota la carn a la graella amb Cedric i Baselga de titulars.