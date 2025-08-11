Futbol
El Nàstic suma perill amb tot un arsenal de llançadors de falta
Amb el golàs de Cedric, els grana sumen quatre especialistes
El Nàstic de Tarragona serà molt perillós des de la frontal de l’àrea. El conjunt grana va guanyar el passat dissabte al Barça Atlètic en el quart amistós de la pretemporada amb un protagonista singular: Cedric Omoigui.
El davanter grana es va estrenar amb el Nàstic de la millor manera, marcant un golàs de falta des de la frontal. El nigerià va demostrar les seves habilitats amb un xut mil·limètric amb la cama esquerra que va superar la barrera i va agafar un efecte impossible per al porter fins a entrar per l’escaire.
En aquests partits de pretemporada els jugadors del Nàstic ja han presentat la seva candidatura per ser l’encarregat de xutar les faltes i hi haurà competència. Pau Martínez, fitxatge grana, va aterrar a Tarragona com l’especialista principal.
De fet, amb l’Unionistas va clavar-li una a Dani Rebollo per mostrar el seu talent. Amb tot, tindrà competència. Jaume Jardí va enviar una falta al travesser contra el Zaragoza, demostrant que el seu talent en el xut no ha desaparegut.
A més, en aquell mateix partit, Álex Jiménez també en va provar una que va acabar a les mans del porter. Ara, a la llista se suma Cedric i deixa a Luis César la garantia de tenir fins a quatre homes aptes per marcar en les faltes directes, el que es presenta com una benedicció que s’ha de gestionar segons la situació de cada partit.