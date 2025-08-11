Futbol
El Nàstic aposta per Juncà i un fitxatge i vol cedir a Nil
La direcció esportiva grana treballa amb diverses opcions sobre la taula per buscar un perfil de jugador titular
El Nàstic de Tarragona continua treballant en el mercat d'estiu amb la posició del lateral esquerre com a màxima prioritat. Noé Calleja, al capdavant de la direcció esportiva grana, ja té un full de ruta per trobar el jugador que agafi el relleu del ja excapità Joan Oriol per la banda esquerra. Això passa per cedir a Nil Jiménez per obrir un espai a un fitxatge.
Luis César va encetar la temporada amb la posició coberta. David Juncà i Nil Jiménez eren els candidats principals per suplir el capità grana, malgrat que cap dels dos va poder competir per la titularitat quan Joan Oriol estava en plantilla. El pas de la pretemporada ha generat la necessitat d'un reforç en una de les posicions que encara no han acabat de convèncer el tècnic gallec.
La direcció esportiva grana aposta per trobar un perfil de lateral esquerre titular en el mercat, amb un dels dos jugadors del Nàstic com a competència. Entre aquests, David Juncà és l'home que part amb avantatge per mantenir-se a la plantilla després de convèncer a Luis César amb un rol necessari dins del vestidor i sobre la gespa amb la seva experiència i caràcter.
D'aquesta manera, qui està a la rampa de sortida és Nil Jiménez. El conjunt grana busca sortida al lateral, treballant principalment en forma de cessió per continuar amb el seu potencial en un club on pugui tenir la titularitat i acumular minuts.
D'altra banda, el Nàstic busca en el mercat un lateral esquerre titular, amb diferents opcions obertes, com la del jove jugador del Getafe B, Gorka Rivera, com a opció. Amb tot, és una operació en la qual la direcció esportiva no vol fallar, així que la paciència per trobar el jugador indicat sembla regnar a la Budallera, sense por d'esperar fins als darrers dies de mercat.