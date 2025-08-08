Diari Més

Fuentes, Kaptoum i Torres es presenten: talent a la medul·lar i explosivitat per la banda

Els tres jugadors ja es van presentar sobre la gespa durant el Nàstic-Real Zaragoza del passat dimecres

D’esquerra a dreta, Juanda Fuentes, el director esportiu Noé Calleja, el president Lluís Fàbregas, Fernando Torres i Wilfrid Kaptoum.

D’esquerra a dreta, Juanda Fuentes, el director esportiu Noé Calleja, el president Lluís Fàbregas, Fernando Torres i Wilfrid Kaptoum.Tjerk Van der Meulen

Ahir, va ser el torn de presentació dels tres darrers fitxatges del Nàstic. Juanda Fuentes, Wilfrid Kaptoum i Fernando Torres, tots tres jugadors que ja es van presentar sobre la gespa durant el Nàstic-Real Zaragoza del passat dimecres.

Juanda Fuentes arriba en qualitat de cedit de l’Andorra i contra el Zaragoza va assolir l’assistència de l’únic gol grana. Fuentes va mostrar les seves qualitats per l’esquerra i va ser el que més va jugar. Fuentes va assolir bones centrades laterals, una la va pescar Baselga per fer el provisional 1-1. L’extrem va apuntar que «puc oferir el que vaig mostrar dimecres i més, m’adaptaré a les exigències del míster i donaré el meu 100%».

Els dos altres homes reforcen la medul·lar. Fernando Torres arriba cedit del Patriotas colombià i presenta la primera experiència al futbol europeu. Torres veu al Nàstic com una oportunitat per créixer. En aquest punt va mencionar que «treballo per adaptar-me a l’exigència d’aquest futbol».

Finalment, Wilfrid Kaptoum, un dels altres homes destacats sobre la gespa dimecres, va manifestar que «he vingut aquí per tornar a competir i gaudir i treballaré per tornar la confiança que han dipositat en mi».

