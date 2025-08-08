Futbol
La connexió grana que es retrobarà a Qatar
Dues figures rellevants en la història del Nàstic tornaran a compartir vestuari a l'Al-Wakrah i se’ls podria unir un altre exgrana
L’Al-Wakrah és un club de futbol qatarià de la ciutat homònima, la tercera més gran de l’emirat i situada just al sud de la capital, Doha. Aquest estiu, l’equip ha establert una connexió sorprenent amb el Nàstic.
A principis d’estiu, el club va anunciar la incorporació de Vicente Moreno com a nou entrenador. El tècnic valencià és una autèntica llegenda del Nàstic, on va dirigir l’equip durant quatre temporades. Sota la seva batuta, el Nàstic va assolir l’ascens a Segona Divisió i va fregar la gesta d’arribar a Primera. Moreno arriba a Qatar després de tancar una bona temporada amb Osasuna a Pamplona.
A l’Al-Wakrah, Moreno ha començat a construir un projecte esportiu fitxant futbolistes de confiança. El primer reforç va ser Raúl de Tomás, ‘RDT’, amb qui ja havia coincidit a l’Espanyol de Barcelona. Però l’anunci que ha captat l’atenció de l’afició grana ha estat el fitxatge de Gerard Valentín.
Avui, s'ha fet oficial la incorporació del rapidíssim jugador de banda dreta que va fer aixecar el Nou Estadi amb els seus esprints, que la passada temporada militava al Huesca de Segona Divisió. Així, Valentín i Moreno es retrobaran després de compartir dues temporades i mitja a Tarragona assolint un ascens i fregant un segon consecutiu a Primera Divisió.
Rumors sobre un tercer retrobament grana
La connexió amb el Nàstic de 2016 podria no acabar aquí. Diversos mitjans situen Giorgi Aburjania, migcampista georgià també clau en aquella plantilla, a prop d’incorporar-se a l’Al-Wakrah. Si es confirma, seria el tercer retrobament a Qatar de protagonistes d’aquell equip que va fer somiar el Nou Estadi amb la Primera Divisió.
Tot i la distància física, el lligam emocional entre Tarragona i aquests protagonistes es manté ben viu i evoca als aficionats granes a una de les millors èpoques de la història recent del club.