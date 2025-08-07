Futbol
Noé Calleja, sobre Víctor Narro: «No hi ha absolutament res de l'Albacete. Vull als millors i ell és importantíssim»
El director esportiu del Nàstic va ser contundent i va remarcar que no vol cap culebrot
Es vulgui o no, sembla que el futur de Víctor Narro es convertirà en un serial fins al final del mercat d'estiu. Ahir, mitjans d'Albacete van posar sobre la taula l'interès de l'equip de Segona Divisió de fitxar l'extrem grana. Davant aquests rumors, el director esportiu del Nàstic, Noé Calleja, va ser contundent i va destacar aquest matí que «no hi ha absolutament res de l'Albacete. Des que vaig arribar aquí he sigut clar amb les meves manifestacions, No hi haurà cap sortida d'un jugador que no pugui ser reemplaçat. Si n'hi ha un ens debilitaríem i perjudicaríem els objectius finals».
El director esportiu grana va anar més enllà i va apuntar que «jo vull tenir els millors en la meva plantilla i Víctor Narro és un jugador importantíssim que no volem que marxi. La meva opinió no ha canviat». De fet, Narro va ser un dels jugadors remarcats per Calleja quan va ser presentat el mes passat, però en aquella llista també va estar Antoñín Cortés, un jugador clau que ha demostrat que cap sortida és impossible si la quantitat de diners és l'adequada.
El cas de Víctor Narro va tornar a posar-se sota el focus ahir també per la falta de minuts. L'extrem no va jugar contra el Real Zaragoza, tot i que Luis César va justificar-ho en la roda de premsa posterior que era per problemes físics. Amb tot, a diferència d'Òscar Sanz (també baixa per molèsties), Narro sí que estava a la banqueta.
Tant Narro com Antoñín van ser dos jugadors que van xocar frontalment amb la idea de joc de Luis César al final de temporada. Els dos no van poder brillar com la resta de la temporada, en gran part perquè el gallec els va allunyar de la posició on van demostrar el seu talent.
Aquesta no és la primera vegada que es rumoreja la sortida de Víctor Narro. Fa un mes, es va apuntar que un equip de Bulgària estava interessat per l'extrem. Una oferta que, malgrat la quantitat econòmica elevada, no va fructificar. Ara, Narro torna a sortir a la llum pel suposat interès de l'Albacete i sembla que, malgrat la contundència de Noé Calleja, no serà l'última vegada que el millor jugador del Nàstic sigui el desig d'altres equips. Passi el que passi, el cas Narro apunta a convertir-se en la telenovel·la de l'estiu grana fins al final del mercat de fitxatges.