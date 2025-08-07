Futbol
L’afició grana gaudirà d’entrades a 15 euros en vuit desplaçaments la pròxima temporada
El Nàstic ha arribat a un acord amb diversos rivals del Grup 2 de Primera RFEF per limitar el preu de les entrades visitants
Amb la mirada posada en un futbol més proper, assequible i amb major presència d’aficionats als estadis, el Nàstic ha participat activament en un acord conjunt amb set clubs més del Grup 2 de la Primera RFEF per facilitar els desplaçaments de les aficions rivals durant la temporada 2025-2026.
L’acord estableix un preu màxim de 15 euros per a les entrades d’adults destinades a l’afició visitant en els partits entre els clubs adherits. Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de la primera jornada de lliga i suposa un pas ferm cap a un model competitiu més obert, participatiu i just per als seguidors de tots els equips.
Els clubs que formen part d’aquest pacte, a més del Nàstic, són:
- CE Sabadell
- Villarreal CF B
- CE Europa
- Antequera CF
- Juventud Torremolinos CF
- Hércules CF
- CD Teruel
Cada entitat acordarà amb el club rival la quantitat d’entrades disponibles per a cada desplaçament, segons la capacitat i condicions particulars de cada estadi, amb la prioritat de garantir la màxima presència de públic visitant possible.