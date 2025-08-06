Futbol
El Real Zaragoza s'emporta el Trofeu Ciutat de Tarragona contra un Nàstic encara massa verd (1-2)
Sans i Soberón van posar els gols del conjunt aragonès mentre que Marcos Baselga va marcar la diana grana
El Trofeu Ciutat de Tarragona va ser per al Real Zaragoza. El conjunt aragonès va sortir victoriós en el que va ser l'últim partit grana de la pretemporada amb gols de Sans i Soberón. Marcos Baselga va posar el gol d'un Nàstic que va mostrar brots verds, però que Luis César encara ha de cuinar molt la seva idea.
El clàssic de l’estiu a Tarragona va ser una nova jornada de provatures per a Luis César. De nou, va tocar provar un nou esquema i el tècnic va tornar als bàsics amb un 4-4-2 amb Juncà i Santos a les bandes. La resta era un onze que ben podria ser titular, amb Rebollo, Pujol i Alba a la rereguarda, Montalvo i Mángel a la medul·lar, Juanda i Pau Martínez, Álex Jiménez i Baselga a l’atac.
El futbol control va tornar en la seva màxima esplendor, amb toc grana, però poca capacitat de trencar línies. De fet, aquesta calma va acabar sent una condemna. David Juncà va errar una passada regalant l’esfèric a Soberón, que, amb un xut potent, va marcar el 0-1 contra un Rebollo que podria haver fet molt més.
El Nàstic necessitava recol·locar-se, i ho va fer amb el pas dels minuts. La pressió va tornar i Álex Jiménez va provocar l’error de Saidu. El porter del Zaragoza, Poussin, va sortir per agafar la pilota quan no podia, perquè era cessió, i també ho va fer fora de l’àrea, que hauria sigut expulsió. En un amistós, l’àrbitre Romero Freixas li va perdonar les targetes.
Jiménez va executar el tir des de la frontal i Poussin se’l va aturar, menys sort va tenir Montalvo enviant el refús per sobre del travesser. L’acció va tornar a encendre a un Nàstic gris que l’únic pulmó que tenia estava per la dreta. Juanda Fuentes i Sergio Santos van ser els més actius. De fet, Fuentes va servir el gol de l’empat. L’extrem va centrar al segon pal i Marcos Baselga va rematar de cap per posar l’1-1 contra el seu exequip.
A la segona part van canviar els protagonistes amb només Juanda Fuentes repetint sobre la gespa. Una baixa que podria acabar significant alguna cosa més. La més clara va venir aviat amb Jaume Jardí, que va enviar una falta al travesser.
El Zaragoza es feia fort amb els minuts i van trobar el segon gol aviat. Morgado es va deixar anticipar en un centre lateral i Fuidias va reaccionar tard al cop de cap de Pau Sans. El Nàstic de la segona part tenia més joventut i va patir més, però homes com Kaptoum i Cedric van deixar detalls prometedors.
Aquest va ser l’últim partit del Nàstic al Nou Estadi de la pretemporada. Encara queden setmanes de preparació i el que queda clar és que hi ha brots verds, però Luis César encara ha de cuinar bé la seva idea a l’equip abans de l’inici de lliga.