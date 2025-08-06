Futbol
El Nàstic es podrà veure per Movistar Plus+ la pròxima temporada
El servei, que retransmetrà 10 partits per jornada a Primera RFEF, es podrà contractar per un preu inferior als 10 euros al mes
La Primera RFEF farà un salt important en la seva difusió a partir de la temporada 2025/26 gràcies a un acord amb la plataforma Movistar Plus+. La competició serà retransmesa a través d’un nou canal esportiu situat al dial 52, inclòs en el paquet bàsic, i oferirà deu partits en directe per jornada.
Els usuaris podran accedir a aquesta nova oferta per 9,99 euros al mes.
La Primera Federació, que enguany encetarà la seva sisena temporada el mes d’agost, compartirà espai dins la graella de Movistar Plus+ amb altres competicions d’alt nivell com LaLiga EA Sports i els tornejos UEFA, cosa que reforça la importància creixent d’aquesta lliga dins el panorama futbolístic estatal.
Queda per determinar, doncs, com s'escullen els 10 partits retransmesos cada jornada i quina incidència hi té el Nàstic en aquesta aposta del gegant comunicatiu espanyol en la tercera categoria del futbol espanyol.