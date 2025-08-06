Diari Més

El Nàstic es podrà veure per Movistar Plus+ la pròxima temporada

El servei, que retransmetrà 10 partits per jornada a Primera RFEF, es podrà contractar per un preu inferior als 10 euros al mes

Víctor Narro condueix la pilota en el partit de pretemporada contra l'FC Andorra.Nàstic

La Primera RFEF farà un salt important en la seva difusió a partir de la temporada 2025/26 gràcies a un acord amb la plataforma Movistar Plus+. La competició serà retransmesa a través d’un nou canal esportiu situat al dial 52, inclòs en el paquet bàsic, i oferirà deu partits en directe per jornada.

Els usuaris podran accedir a aquesta nova oferta per 9,99 euros al mes.

La Primera Federació, que enguany encetarà la seva sisena temporada el mes d’agost, compartirà espai dins la graella de Movistar Plus+ amb altres competicions d’alt nivell com LaLiga EA Sports i els tornejos UEFA, cosa que reforça la importància creixent d’aquesta lliga dins el panorama futbolístic estatal.

Queda per determinar, doncs, com s'escullen els 10 partits retransmesos cada jornada i quina incidència hi té el Nàstic en aquesta aposta del gegant comunicatiu espanyol en la tercera categoria del futbol espanyol.

