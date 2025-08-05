Futbol
El Nàstic continua la pretemporada amb l’objectiu de tancar posicions
El club ultima les negociacions per oficialitzar a Kaptoum i deixar enllestida la medul·lar grana
Demà el Nàstic entrarà a l’equador de la pretemporada amb el tercer amistós de l’estiu contra el Real Zaragoza. Luis César ho farà amb el 90% de la plantilla a les seves ordres, però des del club es treballa també als despatxos perquè el tècnic tingui les posicions definides com més aviat millor. El director esportiu grana, Noé Calleja, va confessar que li agradaria afegir «dos o tres detalls» i un d’aquests ja està en marxa amb Wilfrid Kaptoum.
El migcampista, a prova amb el club grana des de fa setmanes, ha passat la prova i el club ultima els detalls per confirmar la seva incorporació. D’aquesta manera, la medul·lar grana ja estaria tancada amb versatilitat de talent. El camerunès ha demostrat en els dos primers partits de la pretemporada que té prou qualitat per lluitar en una demarcació que ja compta amb Marc Montalvo, Fernando Torres, Óscar Sanz i Mangel Prendes.
D’aquesta manera, el Nàstic duplicaria els seus recursos a la medul·lar respecte a la temporada passada, però la rotació és necessària tenint en compte que tant Mangel com Sanz poden donar un suport a l’eix defensiu en l’estil de la defensa de cinc homes. De fet, el passat divendres, Luis César ja va aprofitar aquesta adaptació de l’asturià.
Referents complets
La part ofensiva del Nàstic també està ben encaminada. Tots els jugadors tenen les posicions doblades, amb Víctor Narro i Juanda Fuentes a l’extrem esquerre, Pau Martínez i Jaume Jardí per la dreta i Cedric Omoigui, Marcos Baselga i Álex Jiménez a la punta d’atac.
Fins ara, Luis César ha apostat amb un sistema en el qual només hi ha lloc per a un davanter, així que la posició estaria més que ben coberta. Amb tot, el conjunt grana no tanca la porta a sumar-ne més efectius a l’atac i està atent a alguna oportunitat de mercat.
El lateral esquerre en el punt de mira
La demarcació que ara està més en el punt de mira és la del lateral esquerre. Aquesta és l’única que no ha rebut cap fitxatge, comptant amb Nil Jiménez –que va tornar de la seva cessió al Mérida el curs passat– i David Juncà.
Després del darrer partit contra l’Andorra, des de l’entitat grana va posar el focus en poder reforçar una posició que, ara mateix, resulta com el punt més feble de l’onze grana i més, tenint en compte, la necessitat d’un carriler que s’adapti millor al sistema plantejat pel tècnic gallec.
Amb tot, el Nàstic va amb peus de plom: una nova incorporació vindria marcada d’una sortida d’un dels dos homes, així que es busca en el mercat un jugador de talent contrastat que garanteixi millorar en efecte immediat.
Amb quatre setmanes completes encara per davant per acabar el mercat de fitxatges i tancar la pretemporada, el conjunt grana continua treballant sense calma als despatxos per acabar de tancar les demarcacions amb noves peces per al tècnic grana Luis César.