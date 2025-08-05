Futbol
Cedric, Baselga i Fuidias presentats: pólvora renovada i un nou baluard per al Nàstic
Els tres jugadors arriben per portar «il·lusió» a una plantilla renovada i cap amaga el desig d'assolir l'ascens a Segona
El Nàstic de Tarragona continua amb el seu degoteig de presentacions. Aquesta vegada va ser el torn per a la nova pólvora i un baluard: Cedric Omoigui, Marcos Baselga i Toni Fuidias. Tots tres jugadors estan sota el focus en formar part de dues posicions fonamentals de l'esquema grana, la davantera i la porteria.
Després d'una temporada extremadament golejadora amb Pablo Fernández i Antoñín Cortés, la direcció esportiva es va moure per trobar una nova dupla amb la mateixa garantia de gols: Marcos Baselga i Cedric Omoigui. Els dos davanters eren els caramels amb els quals tota la Primera Federació salivava. El Nàstic es va fer amb tots dos d'una tacada un divendres. Dos homes que tenen el gol a la sang, amb experiència més que contrastada a la categoria i que prometen igualar o superar la xifra marcada per Pablo i Antoñín.
Cedric Omoigui: «Vinc a un equip exigent. Hi ha molt de talent a l'atac i gols no faltaran»
Cedric Omoigui (Benin City, Nigèria, de 30 anys) va arribar al Nàstic procedent del Fuenlabrada després de sumar 10 gols la darrera temporada a Primera Federació. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas el va descriure com un punta expert en ascensos, tenint en compte que ja ho va aconseguir amb el Mallorca i el Racing de Santander.
El punta va destacar que la seva arribada a Tarragona va ser perquè «el Nàstic va ser l'equip que més va insistir en mi i tenia un projecte prometedor. A més, també vaig valorar la importància que li van donar a la meva família, perquè quan jo em moc a una ciutat, la meva família ve amb mi». Cedric va concretar que «no va ser una decisió fàcil, però ho vaig assumir amb tranquil·litat i he d'estar molt agraït amb el club pel seu esforç per fer-me les coses fàcils des de la meva arribada». El punta firma per tres temporades: «Volía estabilitat i confiança i és el que tinc ara. Sé que tres anys és una gran responsabilitat, però he sigut jo el que me l'he posat i treballaré al màxim cada cap de setmana».
El nigerià arriba com el nou referent de l'atac del Nàstic i va acceptar «que vinc a un equip exigent per als davanters», però també va apuntar que «prioritzo que l'equip estigui unit i que tots fem gols i defensem. Acumular gols no garanteix l'ascens». Després de tres setmanes d'entrenament, Cedric va assenyalar que ara mateix l'equip «està centrat en establir els fonaments defensius i que rebem poques ocasions. Encara no hem tractat en profunditat la part ofensiva, però hi ha molt de talent a l'atac i asseguro que de gols no en faltaran».
Marcos Baselga: «El Nàstic és un equip històric. A més, tinc bons records del Nou Estadi i és un camp en el qual sempre he volgut jugar de local»
Marcos Baselga (Zaragoza, 26 anys) arriba al Nàstic amb contracte per una temporada i una d'addicional. El president executiu Lluís Fàbregas el va descriure com un davanter «amb capacitat de jugar d'esquena, amb intensitat i amb bon peu per finalitzar jugades». Baselga no és un estrany al Nou Estadi, de fet, el davanter va destacar que «sempre he tingut molta estima a aquest camp. Va ser on vaig debutar amb el Real Zaragoza i sempre he volgut jugar aquí de local. El Nàstic és un equip històric i aquesta és una oportunitat bonica que no volia desaprofitar». En aquest punt, va assenyalar que el club grana «és el projecte més gran al qual he format part. Hem de tenir present que el Nàstic és sempre el rival a batre en molts camps i hem d'estar a l'altura».
Baselga va subratllar també que «la pretemporada és moment de provar coses, fins ara hem jugat amb un davanter, però ja veurem com estarà l'esquema la jornada 1». En aquest temps de preparatòria ja s'ha estrenat de cara a la porteria, ho va fer contra el Valencia Mestalla, una anècdota que «és important per agafar bones sensacions, però ara toca treballar per estar a punt a la primera jornada». El davanter aragonès no es va amagar i va apuntar que «l'objectiu és ascendir i hem de tenir clar que no és fàcil, hem de concentrar-nos en començar amb bon peu i no mirar molt més enllà».
Toni Fuidias: «Vinc al Nàstic per créixer amb l'equip»
Toni Fuidias (Berga, 24 anys) arriba cedit del Girona després d'haver jugat al Cartagena a Segona Divisió la darrera temporada. El porter, format a les categories inferiors del Real Madrid, va coincidir amb Jaume Jardí i Sergio Santos, dos jugadors grana que van ser els millors ambaixadors de l'equip. Fuidias arriba per competir amb Dani Rebollo. De fet, el meta va destacar que «volia jugar i sabia que a Primera Divisió amb el Girona no tindria gaires minuts. Quan va sorgir l'opció del Nàstic ho vaig veure amb bons ulls. És un club històric i tinc la família a prop. Vinc a créixer amb l'equip».
Des de fa ja unes bones temporades el Nàstic no ha fet més que rendir el ple potencial dels seus porters. A Primera Federació els grana han tingut dos Zamora i una gran part de la responsabilitat és de Manuel Oliva, l'entrenador de porters. Fuidias va subratllar que «abans de venir ja em van comentar la forma de treballar i la veritat és que en una setmana ja vaig comprovar-ho de primera mà. Teníem mil coses a millorar i si poses de la teva part es millorarà molt aquí, no tinc cap dubte».