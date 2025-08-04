L'exgrana Marc Fernández fitxa pel Cornellà
Qui va ser el segon capità del Nàstic jugarà aquesta temporada a la Tercera Federació
El segon capità del Nàstic ja ha trobat nou equip. L'exgrana Marc Fernández, de 35 anys, ha fitxat per la UE Cornellà i jugarà aquesta temporada a la Tercera Federació amb el conjunt verd.
Marc Fernández va ser un dels jugadors importants a nivell de vestuari en les tres temporades que va jugar al Nàstic de Tarragona. En total va disputar 102 partits oficials de grana, marcant 13 gols i assolint 5 assistències en els 4.607 minuts acumulats. La temporada passada va ser el segon capità del Nàstic, convertint-se, amb Joan Oriol, com una de les veus autoritzades de l'equip. Aquest estiu va ser dels primers en sortir en no presentar-li el club cap oferta de renovació. Fernández ja es va acomiadar de l'afició amb un missatge a través de les xarxes socials subratllant l'estima pel club grana i pels nastiquers
Després d'uns mesos d'estiu sense equip, finalment Marc Fernández continuarà la seva carrera esportiva a la UE Cornellà, equip que aquesta temporada jugarà a la Tercera Federació després d'assolir un descens esportiu la darrera temporada. D'aquesta manera, l'excapità grana farà un salt de dues categories per aterrar a un equip que busca l'ascens a Segona Federació.
La UE Cornellà va presentar Marc Fernández com: «el dotzè fitxatge del nou projecte 2025/26. La seva velocitat, capacitat de desbordar i experiència seran un actiu fonamental per a l’atac».