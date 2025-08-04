Futbol
Els tres defenses i la pressió alta, les claus de l’estrena grana al Nou Estadi Costa Daurada
El matx va servir per veure sobre la gespa es idees de Luis César pel Nàstic 2025-2026
El Nàstic va disputar divendres el primer partit de pretemporada al Nou Estadi Costa Daurada. Un retorn a casa que, tot i la derrota davant de l’Andorra, va deixar plasmades sobre el terreny de joc algunes de les idees que Luis César vol implantar pel nou Nàstic 2025-2026.
El partit va estar marcat per un ritme baix, però un esquema molt ordenat per part del conjunt grana. Des del primer minut de partit, la línia defensiva de tres centrals —conformada per Morgado, Pujol i Camus— es va situar al mig del camp per dur a terme una pressió alta emparellant home a home el conjunt rival. En un principi, a l’Andorra li va costar molt sortir jugant des de la base, però amb el pas del temps es va anar sentint més còmode sobre la gespa.
A la roda de premsa posterior al partit, Luis César ho va deixar clar: «Volem la línia defensiva el més alt possible, sent compactes i sòlids, perquè estar amunt sense ser compactes i sòlids és suïcidar-se». El tècnic va relativitzar la derrota: «Tot queda condicionat per l’estat físic de l’oponent i l’Andorra porta dues setmanes més de preparació que nosaltres. El seu onze inicial va disputar 60 minuts i el nostre, 45».
En atac, es va veure un Nàstic bastant horitzontal. Van ser poques les oportunitats clares de gol que va tenir un conjunt grana, que li van faltar idees. Tot i això, les poques setmanes de preparació fan que sigui absurd treure conclusions. Caldrà veure en les pròximes setmanes com evoluciona l’equip i també com llueix aquest esquema davant d’un rival que permeti al Nàstic ser propositiu i tenir el control de la possessió. La pròxima cita és aquest dimecres davant del Zaragoza al Nou Estadi Costa Daurada, un clàssic estival davant d’un rival de superior categoria amb motiu del Trofeu Ciutat de Tarragona.