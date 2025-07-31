Mercat
El Nàstic incorpora definitivament a Fernando Torres
El club grana ha fet oficial la cessió del migcampista colombià que es trobava a prova
Es trobava a prova amb el Nàstic, i sembla que pocs entrenaments i un partit amistós han estat més que suficients per convèncer Luis César. El Nàstic ha fet oficial avui el fitxatge de Jonnier Fernando Torres, migcentre colombià que arriba cedit pel Boyacá FC Patriotas, del seu país natal.
En l'anunci de la seva incorporació, el club grana destaca la seva capacitat per trencar línies rivals amb la conducció i la seva facilitat per associar-se amb els companys. Es tracta d’un migcampista molt poderós físicament, que reforçarà la medul·lar grana tant en defensa com en atac.
Fernando Torres, internacional amb les categories inferiors de Colòmbia, ja s’entrena amb la dinàmica del primer equip, que demà s’enfrontarà a l’Andorra al Nou Estadi Costa Daurada.